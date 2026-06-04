Comienza la competencia de los dieciseisavos de final del campeonato de fútbol americano

La competencia de los dieciseisavos de final del campeonato de fútbol americano se llevará a cabo el próximo lunes 29 de junio en diferentes ciudades de Estados Unidos.

La competencia de los dieciseisavos de final del campeonato de fútbol americano se llevará a cabo el próximo lunes 29 de junio. En ese día se jugarán varios partidos en diferentes ciudades de Estados Unidos .

El partido 74 enfrentará al 1º Grupo E contra el 3º Grupo A/B/C/D/F en Boston, mientras que el partido 78 enfrentará al 2º Grupo E contra el 2º Grupo I en Dallas. También se jugarán partidos en Ciudad de México, Seattle, Los Ángeles, Vancouver y Miami. Los ganadores de cada partido avanzarán a la siguiente ronda, mientras que los perdedores serán eliminados de la competencia.

La competencia continuará el sábado 4 de julio, cuando se jugarán los partidos de dieciseisavos de final. En ese día, se enfrentarán los ganadores de cada partido de la ronda anterior en diferentes ciudades. La competencia seguirá avanzando hasta que se determine el campeón del torneo. Los partidos de dieciseisavos de final serán jugados en diferentes ciudades de Estados Unidos, incluyendo Filadelfia, Ciudad de México, Seattle, Vancouver y Boston.

Los ganadores de cada partido avanzarán a la siguiente ronda, mientras que los perdedores serán eliminados de la competencia. La competencia continuará el sábado 11 de julio, cuando se jugarán los partidos de cuartos de final. En ese día, se enfrentarán los ganadores de cada partido de la ronda anterior en diferentes ciudades. La competencia seguirá avanzando hasta que se determine el campeón del torneo





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