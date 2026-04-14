Comienza el Segundo Juicio por la Muerte de Maradona: Siete Profesionales de la Salud en el Banquillo

Se inicia el segundo juicio oral en Argentina por la muerte de Diego Armando Maradona, con siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual. El caso, que resurge tras años, busca determinar las responsabilidades en la atención médica domiciliaria del ídolo futbolístico.

A más de cinco años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, la causa judicial que indaga las responsabilidades penales de su equipo médico vuelve a situarse en el foco mediático. Este martes marca el inicio del segundo juicio oral en los tribunales de San Isidro , donde siete profesionales de la salud se enfrentan al banquillo, acusados de homicidio simple con dolo eventual. En la antesala del proceso, Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda, expareja de Maradona, expresó con firmeza sus expectativas sobre el desarrollo del juicio: 'No preveo que las condenas sean inferiores a 15 años. Cada uno tiene diferente grado de responsabilidad, no es comparable la de Luque, Cosachov y Díaz con la del resto', declaró.

El caso Maradona ya tuvo un primer juicio que culminó en anulación, sumergido en el escándalo provocado por el documental secreto de la jueza Julieta Makintach, quien fue removida de su cargo tras autorizar y participar en una serie clandestina sobre el proceso judicial. Ahora, el debate comienza de nuevo, aunque con el mismo objetivo: esclarecer si existió delito en la atención médica domiciliaria que recibió el ídolo futbolístico en Tigre. Baudry elogió la labor del nuevo tribunal, compuesto por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón: 'Han realizado un buen trabajo, confío en que tengan la serenidad para escuchar. Las defensas seguramente intentarán enredar el asunto, ya que es su única vía. Es probable que las condenas sean rigurosas', manifestó.

El abogado de Ojeda enfatizó que, a diferencia de otros procesos legales, en este juicio 'se cuenta con 100,000 archivos de audio que ya han sido incorporados'. Por esta razón, consideró que la comparecencia de los testigos no será crucial: 'La declaración de los testigos no es determinante, porque los jueces ya pueden evaluar. Lo que Luque expresaba sobre Diego ('Negro de m…') ya consta en las actas, por lo que la declaración de un testigo negando su veracidad carece de importancia'. La fiscalía, liderada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, argumenta que Maradona fue abandonado en una situación de desprotección sanitaria. Por otro lado, las defensas mantienen que el estado de salud del exfutbolista era complejo y que no hubo delito alguno. Se espera un proceso largo y lleno de detalles, con el objetivo de determinar las responsabilidades y, en última instancia, hacer justicia por la muerte de Maradona.





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