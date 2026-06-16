Comienza el juicio por la desaparición de Loan: más de 180 testigos y 17 imputados en un caso que conmocionó al país

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes dará inicio al debate oral por la desaparición de Loan Danilo Chávez, el niño de cinco años que desapareció en junio de 2024. El proceso incluye 17 imputados y más de 180 testigos, y se enfocará en reconstruir los hechos del día de la desaparición y las presuntas maniobras de encubrimiento. La audiencia inicial contempla la lectura de acusaciones y declaraciones de los imputados.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Chávez, el niño de cinco años que desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes , está por comenzar.

Este caso, que mantuvo en vilo a toda la nación, tendrá su Debate Oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes. Se trata de un proceso complejo con más de 180 testigos, 17 imputados y una acusación que apunta a una red de encubrimiento y sustracción. Las primeras audiencias se centrarán en la lectura de las acusaciones y en las declaraciones de los propios imputados, quienes tienen la opción de declarar o guardar silencio.

Posteriormente, a partir del jueves, se iniciará la rueda de testigos, entre los que se espera que declaren familiares directos de Loan y de los acusados, en un tramo clave que buscará reconstruir los hechos del día de la desaparición. La madre de Loan, entre otros, podría declarar en las primeras jornadas.

El debate se extenderá a lo largo de varias semanas y marcará un hito en la investigación de uno de los casos más impactantes de los últimos años en Argentina. La gran magnitud de la prueba, tanto documental como testimonial, convierte a este juicio en un proceso de altísima complejidad judicial. El tribunal está integrado por los jueces Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, y la Fiscalía está representada por la Unidad Fiscal de Corrientes.

Los fiscales han presentado un recurso de casación tras una decisión judicial que consideran limita su capacidad operativa, argumentando que la organización interna del Ministerio Público Fiscal es una respuesta razonable ante la complejidad del caso y no busca una ventaja procesal. Según la reconstrucción judicial, el 13 de junio de 2024, Loan llegó junto a su padre a la casa de su abuela Catalina en el paraje Algarrobal de 9 de Julio para un almuerzo que comenzó cerca del mediodía.

La última vez que fue visto con vida fue a las 13:52 horas, cuando se dirigió hacia un naranjal con cuatro adultos y otros menores. A las 15:26 ya se había reportado su desaparición. La hipótesis principal sostiene que habría sido sustraído por un grupo de personas que aprovechó la confianza del entorno familiar.

Los principales acusados son Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña, quienes habrían separado al niño con la excusa de ir a buscar naranjas mientras los adultos permanecían en la sobremesa. Se cree que Laudelina Peña convenció a una de las menores para que regresara, quedando Loan solo con el grupo.

Aunque no se logró determinar con precisión qué ocurrió después, la fiscalía sostiene que fue retirado del lugar y ocultado, presuntamente utilizando la camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. En ese contexto, la investigación también atribuye un rol central a Walter Maciel, entonces comisario de la zona, en el encubrimiento posterior. Incluso, el hallazgo de uno de los botines del niño en un campo cercano habría sido una maniobra para plantar evidencia, según la acusación.

El caso también involucra a otros familiares y allegados que habrían participado de manera directa o indirecta en los hechos. El juicio buscará esclarecer no solo la desaparición de Loan sino también las supuestas maniobras para obstruir la investigación en las primeras horas y días posteriores. La expectativa es alta en la comunidad correntina y en todo el país, donde el caso generó gran conmoción y una ola de búsqueda colectiva.

Cada declaración y cada pieza de evidencia serán escrutadas minuciosamente por el tribunal y por la opinión pública. La reconstrucción del almuerzo familiar, los movimientos de cada imputado y la cadena de custodia de los elementos probatorios serán ejes centrales del debate. Las defensas, por su parte, buscarán desmentir la acusación fiscal y plantear su propia versión de los hechos. El proceso promete ser extenso y agotador, con un caudal testimonial que supera los 180 testigos ofrecidos por las partes.

La_coordinación logística del juicio también representa un desafío, ya que todas las audiencias comenzarán a las 9 de la mañana y se extenderán hasta la tarde. La comunidad de 9 de Julio y familiares de Loan esperan que el juicio arroje luz sobre lo ocurrido y permita encontrar justicia. La presencia de la Fundación Dupuy, mencionada en algunas versiones periodísticas, también podría ser investigada en relación a posibles identidades falsas utilizadas por los acusados.

En resumen, el inicio del juicio por el caso Loan representa un momento crucial para la justicia argentina, que busca resolver un crimen que ha dejado una profunda herida en la sociedad. El desarrollo del debate oral será seguido con atención y se espera que, tras weeks de audiencias, se pueda llegar a un veredicto que cierre este capítulo de dolor e incertidumbre para la familia de Loan y para el país entero.

La verdad, en sus distintas versiones, saldrá a la luz en el tribunal de Corrientes





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Loan Chávez Desaparición Juicio Corrientes Encubrimiento Testigos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso Loan: la Justicia prorrogó las prisiones preventivas de los ocho acusados antes del inicio del juicioEl tribunal consideró que los detenidos podrían intentar influir sobre los testigos si quedasen en libertad.

Read more »

Caso Loan: a horas del juicio, siguen las tensiones entre los acusadores y el tribunalEl Tribunal Oral Federal de Corrientes mantiene firme su decisión de permitir la participación de sólo dos fiscales.Pese a que hay 17 personas que serán juzgadas: 7 por la sustracción del nene de 5 años y 10 por entorpecer la investigación.El fiscal general Carlos Schaefer insiste en sumar cinco fiscales auxiliares.

Read more »

Expectativa e incertidumbre en la calle: así vive Corrientes el inicio del juicio por la desaparición de LoanEl debate comenzará este martes a las 9 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Se espera que alguno de los 17 acusados rompa el silencio. Mientras tanto, la incógnita persiste: nadie sabe qué pasó con Loan.

Read more »

Habló la fiscal del caso Loan: “Esperamos que en este juicio se pueda quebrar el pacto de silencio”Comienza en Corrientes el proceso judicial por la desaparición del menor y Tamara Pourcel confirmó a TN que durará al menos seis meses y que “no se descarta ninguna hipótesis”.

Read more »