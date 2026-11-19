Las exportaciones impulsaron las ventas totales a u$s10.036 millones en octubre. Chile lidera el comercio mientras caen las importaciones por primera vez en dos meses.

Las ventas totales por exportaciones alcanzaron la cifra histórica de u$s2.685 millones en octubre, registrando un incremento del 13,1% respecto al mes anterior. Esta fuerte dinámica comercial permitió que la barrera de los u$s10.000 millones se consolidara con un total de u$s10.036 millones, superando el récord anterior registrado en septiembre.

Evolución de exportaciones por sector

La combinación de cuatro sectores específicos impulsó este rendimiento positivo en las cifras de la balanza comercial. Los productos agroindustriales continuaron siendo el motor principal, sumando u$s1.855 millones. Por otro lado, los combustinos aportaron u$s461 millones a este conjunto, reflejando la capacidad productiva vigente.

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El sector automotor también mostró desempeño notable, con ventas de u$s170 millones, mientras que los servicios tecnológicos sumaron u$s120 millones. Estos datos confirman la diversificación de la oferta exportadora argentina en este periodo, reduciendo la dependencia de un único rubro.

Contracción de importaciones y reservas

El total de importaciones alcanzó u$s6.668 millones en octubre, marcando el segundo mes consecutivo en baja con una contracción del 6,7% interanual. Se trata de la tercera mayor caída del año, superada solo por los registros de febrero (-11,9%) y enero (-12,1%).

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La persistencia de la caída en las importaciones refleja tanto la contracción del consumo interno como la estrategia oficial de acumular reservas. Menos dólares que salen fortalecen la posición del Banco Central en un contexto de restricciones cambiarias, optimizando el flujo de divisas disponibles para el Estado.

Detalle de bienes y capitales

Entre los rubros que crecieron, las compras de Bienes intermedios sumaron u$s2.416 millones, representando un aumento del 1,9%. Por su parte, los Bienes de capital totalizaron u$s1.378 millones, con un crecimiento del 2,9%, indicando cierta recuperación en la inversión industrial.

No obstante, sectores específicos mostraron retrocesos significativos. Las piezas y accesorios para bienes de capital cayeron un 17,3%, alcanzando los u$s1.158 millones. Los vehículos automotores de pasajeros registraron la caída más pronunciada, cayendo un 24,2% hasta los u$s413 millones, afectados por la falta de stock y licencias.

Chile como principal socio comercial

Chile se consolidó como el principal socio comercial del mes, liderando la balanza comercial argentina en octubre con un saldo favorable de u$s534 millones. Las exportaciones hacia Chile crecieron un 41,6%, sumando u$s626 millones en valor total.

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Las importaciones desde ese país aumentaron un 13,7% y totalizaron u$s92 millones. El desempeño chileno superó ampliamente al de otros socios tradicionales, marcando un cambio en la geografía comercial argentina. Mientras Brasil y China muestran saldos negativos, el socio trasandino aparece como el principal destino de exportaciones con balanza positiva del mes.

Intercambio con bloques y potencias

La Unión Europea registró un intercambio comercial de u$s277 millones, manteniendo su posición como un mercado relevante para los productos argentinos. Estados Unidos mostró un intercambio de u$s250 millones, con u$s820 millones en exportaciones (-4,9%) y u$s570 millones en importaciones (+4,7%).

Brasil presentó un saldo negativo de u$s156 millones, con exportaciones que cayeron un 2,7% a u$s1.269 millones, mientras las importaciones bajaron un 10,9% a u$s1.425 millones. China completó el panorama con un intercambio de u$s-400 millones, a pesar de que las ventas al gigante asiático crecieron un 12,3%.