Comenzó la preventa para los shows de BTS en Argentina: Detalles, precios y requisitos

La preventa de entradas para los conciertos de BTS en Argentina ha comenzado, generando gran expectativa entre los fans. Conoce los detalles sobre los precios, requisitos para la compra y la opción VIP. La banda surcoreana se presentará en el Estadio Único de La Plata en octubre.

La espera culminó. Este martes 7 de abril se dio inicio a la preventa de boletos para los esperados conciertos de BTS en Argentina , eventos que se perfilan como los más destacados del año. La banda surcoreana, conformada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se presentará los días 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, marcando su debut en el país después de años de anticipación y expectativa.

El regreso de BTS a los escenarios argentinos es particularmente significativo, ya que representa su primera actuación en territorio nacional, después de un período de pausa debido al servicio militar obligatorio de algunos miembros. La gira mundial, denominada Arirang, recorrerá más de 30 ciudades y ha agotado entradas rápidamente en diversas localidades, lo que subraya la inmensa popularidad y el fervor que despierta el grupo a nivel global. La emoción es palpable y los seguidores, conocidos como ARMY, se preparan meticulosamente para el desafío de adquirir un lugar en los shows. \Desde la noche anterior al inicio de la preventa, las redes sociales se inundaron con tutoriales, consejos y mensajes de fans compartiendo estrategias y preparativos para enfrentar la fila virtual. Foros y grupos de ARMY se convirtieron en centros de intercambio de información, donde se recomendaba encarecidamente conectarse con antelación, mantener abierta la cuenta de All Access y verificar que el número de membresía de Weverse estuviera cargado correctamente para optimizar el tiempo durante la habilitación del sistema de venta. La preventa exclusiva, que comenzó a las 10 de la mañana, está reservada para aquellos que posean la membresía oficial ARMY Membership y se hayan registrado previamente en Weverse. Esta fase estará disponible hasta el miércoles a las 22 horas, brindando un margen temporal para que los miembros ARMY aseguren su acceso prioritario. Quienes no hayan completado el registro antes del 2 de abril deberán esperar a la venta general, programada para el viernes 10 de abril, también a partir de las 10 de la mañana, a través de la plataforma All Access. \Para acceder a la preventa exclusiva, es fundamental cumplir con una serie de requisitos específicos. Los fans debieron, en primer lugar, tener activa la membresía oficial ARMY Membership en Weverse Shop. Adicionalmente, era imprescindible haber realizado el pre-registro entre el 27 de marzo y el 2 de abril de 2026. Los aspirantes a comprar entradas también debían elegir hasta tres ciudades dentro del tour para participar en la preventa y contar con el número de membresía de nueve dígitos que comienza con las letras BA, un código indispensable para ingresar a la fila virtual. Solo aquellos que hayan cumplido con todos estos pasos podrán participar en la preventa y tener acceso preferencial al sistema antes de la venta general. En cuanto a los precios, se han confirmado las tarifas. Las entradas para las cabeceras Norte y Sur tienen un costo de $225.000, más cargos por servicio. El campo general tiene un valor de $350.000, mientras que las plateas A y B se ofrecen a $390.000. Las ubicaciones preferenciales alcanzan los $425.000, sin incluir los cargos adicionales de la ticketera. La productora anticipa posibles demoras debido a la gran cantidad de usuarios intentando comprar entradas simultáneamente. Además de las entradas tradicionales, los fans tienen la opción de adquirir el paquete VIP, que representa la experiencia más exclusiva. Este paquete, con un precio de $1.560.000, incluye una entrada de campo, acceso a la prueba de sonido previa al show, ingreso anticipado al estadio, prioridad para comprar merchandising oficial, una credencial con lanyard y un regalo exclusivo. También se dispondrá de un sector de check-in especial y personal dedicado a los compradores de esta opción. Ante la inmensa demanda, los fans solicitan una tercera fecha para los conciertos en Argentina, aunque por el momento no hay confirmación al respecto





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