Columnista de La Nacion disertó en CIAS sobre teoría política y coyuntura

El columnista de La Nacion disertó en el ciclo de diálogos del CIAS, abordando temas como la teoría política, la coyuntura y las limitaciones institucionales del Presidente. También habló sobre la disolución de la política y el surgimiento del poder de las mafias.

El columnista de La Nacion disertó en el ciclo de diálogos del CIAS; habló de teoría política pero también de la coyuntura; las limitaciones institucionales del Presidente.

El poder no es solo el poder del Estado. Tampoco es el poder del conflicto social, que sería la idea de Marx. No es algo que se tiene, sino que circula y no lo tiene nadie, condiciona todas las formas de la vida social y genera un tipo especial de ser humano. Ha habido una disolución de la política que conlleva un debilitamiento enorme del Estado.

Y ahí surge otro poder: el poder de las mafias. A la democracia liberal y el marxismo como filosofía de la sospecha, con sus cuestionamientos sobre el Estado y la lucha de clases, la conversación derivó en la coyuntura. Dijo y ahondó en la idea de que se trata de un problema cíclico para el pais, que antes se resolvía con golpes de Estado, pero que desde 1983 se canaliza dentro del sistema democrático.

Milei surge como producto de esa crisis, reflejada en el 30% del electorado que en 2023 optó por una opción inédita. Milei era un desconocido, lo que agrava el fenómeno. Ciego a los marcos institucionales que también forman parte de esa larga corriente de pensamiento. No es novedoso, porque conecta a Milei con toda una tradición.

Sí hay algo novedoso: Milei representa un problema para el peronismo. No solo porque le ganó, arriesgó el periodista, en alusión al modo en que el Presidente ejerce el poder. Allí se crea un problema y una perturbación. El problema que el Presidente representa, en cambio, para Pro, sostuvo, es que le arrebató su sociología electoral.

Hay una parte de ese electorado que dijo: ‘Correte, que prefiero, con todo respeto, a ese mamarracho’





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