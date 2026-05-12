Colombian Justice Releases Sandra Ortiz, Ex-Presidential Advisor, on Legal Grounds

La justicia colombiana ordenó la libertad inmediata de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, luego de concluir que se vencieron los términos legales para iniciar el juicio en su contra por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se produjo después de que el despacho judicial determinara que transcurrieron más de 240 días desde la radicación del escrito de acusación sin que arrancara formalmente el juicio oral.

La justicia colombiana volvió a poner bajo la lupa el caso de corrupción más explosivo que ha golpeado al Gobierno de Gustavo Petro. Un juez de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Sandra Ortiz , exconsejera presidencial para las Regiones, luego de concluir que se vencieron los términos legales para iniciar el juicio en su contra por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión se produjo después de que el despacho judicial determinara que transcurrieron más de 240 días desde la radicación del escrito de acusación sin que arrancara formalmente el juicio oral. Aunque la Fiscalía insistió en que varios retrasos fueron responsabilidad de la defensa, el juez concluyó que el tiempo excedido fue suficiente para conceder la libertad por vencimiento de términos





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