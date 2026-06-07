Colombia vs. Jordania en un partido amistoso

El partido entre Colombia y Jordania en el estadio Snapdragon Stadium de San Diego, el domingo 7 de junio, fue un encuentro emocionante y lleno de momentos clave. El equipo colombiano mostró una gran resistencia y habilidad en el campo, liderado por su capitán James Rodríguez. Por otro lado, el equipo de Jordania también demostró su habilidad y resistencia, especialmente en momentos en los que parecía que Colombia tenía la ventaja.

Colombia y Jordania se enfrentaron en un partido amistoso en el estadio Snapdragon Stadium de San Diego, el domingo 7 de junio. El encuentro fue marcado por varias incidencias y momentos clave.

A pesar de la ausencia de Mousa Altamari (Jordania), el equipo de Colombia mostró una gran resistencia y habilidad en el campo. El capitán del equipo colombiano, James Rodríguez, jugó un papel importante en el partido, liderando a su equipo en varias ocasiones.

Por otro lado, el equipo de Jordania también demostró su habilidad y resistencia, especialmente en momentos en los que parecía que Colombia tenía la ventaja. El árbitro del partido, Jesús López Valle, tuvo que tomar varias decisiones importantes durante el juego, incluyendo varios intentos de offside y faltas. A pesar de la tensión y la emoción del partido, el resultado final no fue anunciado en el texto proporcionado





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