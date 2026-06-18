Colombia venció 3-1 a Uzbekistán en su debut del Mundial 2026

La selección colombiana inició con pie derecho su participación en el Grupo K del Mundial 2026 al derrotar 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca, con goles de Muñoz, Díaz y Campaz.

Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026 . Por el Grupo K del Mundial 2026 , y en el mítico Estadio Azteca , el equipo de Néstor Lorenzo cerró la primera fecha con una victoria 3-1.

El partido, correspondiente a la primera jornada del Grupo K, se desarrolló con alta intensidad y emociones en el emblemático Estadio Azteca, y vivió momentos de sufrimiento para los colombianos. Este encuentro marcó el cierre de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Luis Díaz se erigió como una de las figuras destacadas de la noche, al proporcionar una asistencia para que Daniel Muñoz abriera el marcador y al anotar su propio gol en la segunda mitad, colocando el parcial 2-1. En los instantes finales se vivió incertidumbre, ya que Uzbekistán presionó en busca de un histórico empate que no se concretó. Y en tiempo de descuento, Jáminton Campaz selló la victoria de cabeza, logrando el definitivo 3-1.

Colombia regresa a la máxima cita del fútbol mundial tras ausentarse en la edición anterior de 2022. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo, finalista de la Copa América 2024, llega con confianza a este desafío





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