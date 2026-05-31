Colombia: sin incidentes, pero polémica en Petro

La jornada electoral en Colombia transcurrió sin mayores incidentes de seguridad, con apenas once detenciones por incidentes menores en diversos puntos del interior del país. La mayor polémica provenía del gobierno de Gustavo Petro, con el presidente y varios de sus ministros señalados por la Procuraduría por emitir mensajes en favor al candidato Omar Cepeda.

La jornada electoral en Colombia transcurrió sin mayores incidentes de seguridad, con apenas once detenciones por incidentes menores en diversos puntos del interior del país.

La mayor polémica provenía del gobierno de Gustavo Petro, con el presidente y varios de sus ministros señalados por la Procuraduría por emitir mensajes en favor al candidato Omar Cepeda. El candidato oficialista esperará los resultados en el Hotel Tequendama, en Bogotá, a pocas cuadras de la Plaza Bolívar. Para apaciguar las divisiones en el oficialismo, el hombre fuerte de Petro mostró su voto a Cepeda.

Cerca de Cepeda calculan que, si la afluencia es alta, crecen sus posibilidades de ganar en primera vuelta. También domina la tesis de que el abogado Abelardo de la Espriella ha superado de forma contundente a la senadora Paloma Valencia. El centro de Bogotá registra una fuerte presencia militar y policial, incluyendo drones y perros adiestrados para detectar armas y explosivos. El candidato oficialista busca un triunfo contundente para tomar distancia de la influencia de Petro. Nexos con Sheinbaum y Lula





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