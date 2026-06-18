Colombia se impuso 3-1 a Uzbekistán en su primer partido en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Los goles para Colombia fueron anotados por Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. Por su parte, Abbosbek Fayzullaev marcó el único gol para Uzbekistán.

Colombia se impuso 3-1 a Uzbekistán en su primer partido en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Los goles para Colombia fueron anotados por Daniel Muñoz , Luis Díaz y Jaminton Campaz .

Por su parte, Abbosbek Fayzullaev marcó el único gol para Uzbekistán. El partido se jugó el 18 de junio de 2026 y el árbitro Anthony Taylor tuvo que mostrar una tarjeta amarilla a un jugador de Uzbekistán por una infracción. La victoria de Colombia fue una buena noticia para los aficionados locales, que se encontraban en el estadio para apoyar a su equipo.

La jugada más destacada del partido fue la anotación de Luis Díaz, quien se deslizó por la defensa y consiguió marcar un gol de gran calidad. El partido también estuvo marcado por la presencia de la policía en el estadio, que se aseguró de que todo estuviera bajo control. A pesar de la victoria de Colombia, el partido estuvo lleno de emoción y tensión, y los aficionados de ambos equipos se mostraron muy entusiasmados.

La victoria de Colombia también tuvo un impacto en la clasificación de la Copa Mundial, ya que se aseguró un lugar en la siguiente ronda. La jugada más importante del partido fue la anotación de Daniel Muñoz, quien se deslizó por la defensa y consiguió marcar un gol de gran calidad. El partido también estuvo marcado por la presencia de la prensa en el estadio, que se aseguró de que todo estuviera bajo control.

A pesar de la victoria de Colombia, el partido estuvo lleno de emoción y tensión, y los aficionados de ambos equipos se mostraron muy entusiasmados. La victoria de Colombia también tuvo un impacto en la clasificación de la Copa Mundial, ya que se aseguró un lugar en la siguiente ronda. La jugada más importante del partido fue la anotación de Jaminton Campaz, quien se deslizó por la defensa y consiguió marcar un gol de gran calidad.

El partido también estuvo marcado por la presencia de la policía en el estadio, que se aseguró de que todo estuviera bajo control. A pesar de la victoria de Colombia, el partido estuvo lleno de emoción y tensión, y los aficionados de ambos equipos se mostraron muy entusiasmados. La victoria de Colombia también tuvo un impacto en la clasificación de la Copa Mundial, ya que se aseguró un lugar en la siguiente ronda





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