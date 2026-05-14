Colombia presenta la lista de 55 futbolistas reservados para el Mundial 2026

La selección colombiana dio a conocer la lista de 55 futbolistas que se reservarán para la próxima Copa del Mundo, con una importante presencia de jugadores que actualmente compiten en la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El entrenador argentino, Néstor Lorenzo, incluyó en la nómina a varias de las principales figuras colombianas del momento, encabezadas por Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz, pero también apostó fuerte por futbolistas que se desempeñan en el campeonato argentino y que todavía sueñan con ganarse un lugar definitivo entre los 26 convocados para el torneo.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó oficialmente y las distintas selecciones empezaron a presentar las prelistas preliminares exigidas por la FIFA. En ese contexto, Colombia dio a conocer los 55 futbolistas reservados por Néstor Lorenzo para la próxima Copa del Mundo y el dato que más llamó la atención en Argentina fue la importante presencia de jugadores que actualmente compiten en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El entrenador argentino incluyó en la nómina a varias de las principales figuras colombianas del momento, encabezadas por Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz, pero además decidió apostar fuerte por futbolistas que se desempeñan en el campeonato argentino y que todavía sueñan con ganarse un lugar definitivo entre los 26 convocados para el torneo





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