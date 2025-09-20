Colombia Desciende en el Índice Mundial de Innovación: Preocupación por el Retroceso

Colombia experimenta un descenso preocupante en el Índice Mundial de Innovación (GII) de 2025, cayendo al puesto 71. Expertos y analistas atribuyen este retroceso a deficiencias en políticas públicas y falta de inversión. El impacto podría afectar la competitividad internacional y el desarrollo económico del país.

Colombia ha experimentado un marcado retroceso en su desempeño en innovación, según los resultados del Índice Mundial de Innovación ( GII ) de 2025. El país, que otrora mostraba signos de progreso en este ámbito crucial para el desarrollo económico , ahora se ubica en la posición 71 de 139 naciones evaluadas. Esta clasificación representa un descenso significativo de diez puestos en comparación con el año anterior, cuando Colombia ocupaba el lugar 61.

Esta caída ha generado un profundo malestar entre los expertos y analistas, quienes atribuyen este retroceso a una combinación de factores estructurales y coyunturales que necesitan atención urgente y soluciones estratégicas para revertir la situación. La falta de una política nacional de innovación sólida y sostenida, junto con una coordinación deficiente entre el sector público y el privado, han limitado el aprovechamiento del vasto potencial innovador del país. Además, la inversión insuficiente en educación superior y en la formación de capital humano altamente capacitado ha afectado la capacidad de Colombia para generar y aplicar conocimiento de manera efectiva. El análisis del GII, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se basa en una serie de indicadores que miden el rendimiento en innovación de las economías, abarcando aspectos clave como la educación, la infraestructura, la investigación y el desarrollo. La disminución en los puntajes de Colombia en estos indicadores refleja las dificultades que enfrenta el país para mantenerse competitivo en un entorno global cada vez más exigente.\Expertos consultados por diversos medios de comunicación han señalado varias causas fundamentales detrás de esta preocupante tendencia. Alejandro Olaya, gerente de Innovación y Emprendimiento de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), enfatizó que este retroceso es un claro reflejo del deterioro del ecosistema de innovación, atribuido a la ausencia de políticas públicas efectivas. Específicamente, Olaya mencionó la drástica reducción de las deducciones tributarias para inversiones en investigación como un factor que ha impactado negativamente en la capacidad de las empresas para invertir en innovación y desarrollo tecnológico. A pesar de que Colombia aún se destaca en ciertas áreas, como la valoración de empresas unicornio y los pagos por propiedad intelectual, estos logros individuales no han sido suficientes para contrarrestar las deficiencias estructurales que obstaculizan su desempeño general en innovación. Es imperativo que el gobierno y el sector privado trabajen en conjunto para crear un entorno favorable a la innovación, que fomente la inversión en investigación, la formación de talento y la colaboración entre los diferentes actores del ecosistema.\Las consecuencias de este retroceso en innovación podrían ser significativas y negativas para el futuro de Colombia. El descenso en el ranking del GII podría tener un impacto directo en la competitividad internacional del país, lo que a su vez podría traducirse en una disminución de las oportunidades de inversión extranjera, una capacidad limitada para enfrentar los desafíos globales y una menor participación en las cadenas de valor tecnológicas. La innovación es un motor esencial para el crecimiento económico sostenible, y su estancamiento o retroceso puede comprometer el desarrollo a largo plazo del país. Además, este retroceso en innovación podría afectar la percepción internacional sobre el compromiso de Colombia con la modernización y el desarrollo tecnológico. Esto podría dificultar la atracción de talento extranjero y la colaboración en proyectos de investigación y desarrollo, lo que a su vez podría perjudicar la capacidad del país para competir en la economía global del conocimiento. Es fundamental que el gobierno adopte medidas urgentes y efectivas para revertir esta tendencia y asegurar que Colombia recupere su posición como un país líder en innovación





