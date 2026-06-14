Colisión aérea en Río de Janeiro deja fallecidos al youtuber argentino Gaspi y al cantante Oliver Tree

El accidente de helicóptero ocurrido en Recreio dos Bandeirantes resultó en la muerte de dos figuras internacionales del entretenimiento. Las autoridades han identificado a las víctimas y la comunidad artística reacciona con pesar.

Las autoridades han confirmado la identidad de los ocupantes fallecidos tras la colisión de dos aeronaves ocurrida en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Entre las víctimas se encuentra el youtuber argentino Gaspi, cuyo nombre real es Gaspar Prim Díaz, y el cantante estadounidense Oliver Tree. El accidente se produjo durante la primera hora de la tarde del domingo, cuando las dos aeronaves colisionaron, resultando en la muerte de ambos artistas, quienes contaban con una comunidad mundial de aproximadamente 2 millones de seguidores en sus respectivas plataformas digitales.

Oliver Tree era conocido por su carrera musical y su estética visual distintiva, que incluía peinados y vestimenta inusuales. Gaspi, por su parte, era un creador de contenido popular por sus videos grabados en las calles de Buenos Aires. La noticia ha generado consternación en la comunidad internacional del entretenimiento, con numerosos mensajes de condolencia en redes sociales. Las autoridades locales continúan investigando las causas exactas del siniestro, mientras se recogen testimonios y se analizan los restos de las aeronaves





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