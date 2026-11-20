El delantero argentino convirtió el gol de la victoria para Vasco da Gama, sacándolo de la zona de descenso y acercándolo a la Copa Sudamericana en el Brasileirão.

El delantero argentino Cristhian Colidio marcó el tanto decisivo que permitió a Vasco da Gama vencer a Inter de Porto Alegre y alejarse de la temida zona de descenso en el campeonato Brasileirão. Este triunfo de dos goles contra uno, conseguido en el minuto 63, transformó la situación de su equipo, que ahora mira con mayor tranquilidad el resto de la temporada.

El gol que define la supervivencia en el Brasileirão

Colidio entró en la historia del gigante de la Colina al convertir su segundo tanto en el partido, un remate sin piedad que cerró la cuenta definitiva. El argentino apareció solo dentro del área tras recibir una excelente asistencia, aprovechando un error defensivo para enviar el balón al fondo de la red y sellar la victoria.

Also read Flamengo se acerca al Brasileirao tras victoria sobre Palmeiras

Este resultado puso fin a una larga y angustiosa lucha por no descender, permitiendo que Vasco da Gama salga de la parte baja de la tabla de posiciones. La clasificación no solo asegura la continuidad del equipo en la primera división, sino que también le permite soñar con clasificar a un torneo internacional.

Vasco da Gama y la esperanza de la Copa Sudamericana

Con esta victoria, Vasco da Gama se metió en puestos de clasificación para la Copa Sudamericana, una competencia que busca revanchar tras ser eliminado anteriormente por el propio campeonato doméstico. El equipo acumula catorce presencias en el torneo este año, una cifra que refleja la competitividad de sus jugadores en las distintas fases de la liga.

Advertisement

Además de su actuación en la liga, Colidio también demostró su vitalidad marcando un tanto en la Copa de Brasil, consolidándose como una figura clave para el plantel Vasco da Gama. Su capacidad goleadora se ha convertido en un recurso fundamental para un equipo que necesitaba puntos vitales para mejorar su posición.

Inter de Porto Alegre y la crisis de los pesados

A pesar de la victoria de Vasco, Inter de Porto Alegre se mantiene en la zona de descenso directo tras esta derrota devastadora. Con solo tres encuentros que faltan para que termine la temporada, el elenco de Porto Alegre atraviesa un contexto de crisis similar a otros pesos pesados del fútbol brasileño.

Existen otros dos equipos de gran peso que también peligran y enfrentan una situación de magnitud similar, lo que hace que los últimos partidos del Brasileirão sean extremadamente intensos. La lucha por la permanencia no solo afecta a Vasco da Gama, sino que involucra a varios clubes tradicionales que luchan por su supervivencia.

Próximos pasos y consecuencias en el mercado futbolístico

El resultado deja a Vasco da Gama con la moral alta y la posibilidad de asegurar su lugar en torneos continentales, lo que tendrá un impacto directo en la economía y el futuro del club. Para Inter de Porto Alegre, los próximos tres partidos son de vida o muerte, sin margen para errores si quieren evitar el descenso.