Colegio de Escribanos CABA protege viviendas gratis el 14 de noviembre

El Colegio de Escribanos de CABA ofrece gestión gratuita de protección de viviendas el 14 de noviembre. Conozca requisitos y beneficios legales.

El Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organizará una jornada especial el 14 de noviembre para brindar asesoramiento y gestionar gratuitamente la protección legal de viviendas. Esta iniciativa, que forma parte de las conmemoraciones por el 160° aniversario de la institución, busca acercar los servicios notariales a la comunidad y facilitar el acceso a un trámite fundamental para la seguridad patrimonial de los ciudadanos. Los vecinos podrán realizar consultas notariales y gestionar la afectación de sus propiedades al régimen de protección directamente en la sede de la institución.

Mecanismo legal y coberturas de deuda

El Régimen de Protección de la Vivienda es una herramienta jurídica prevista en el Código Civil y Comercial que reemplazó al antiguo régimen de bien de familia. Este sistema permite proteger el inmueble de ejecuciones originadas en deudas posteriores a la inscripción de la afectación. Sin embargo, es crucial entender que la protección no alcanza a todas las obligaciones financieras del propietario. Existen excepciones específicas por las cuales el inmueble puede ser ejecutado incluso cuando está bajo este régimen de protección.

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Según el artículo 249 del Código Civil y Comercial, las deudas que no están cubiertas incluyen las obligaciones por expensas comunes, los impuestos y tasas que gravan directamente al inmueble, y los créditos con garantía hipotecaria. Además, se exceptúan las obligaciones originadas en construcciones o mejoras realizadas en la vivienda, así como las deudas alimentarias del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida. Estas limitaciones son vitales para que los propietarios comprendan los alcances reales de la medida.

Requisitos y beneficiarios designados

Para acceder a esta medida, el titular debe acreditar su identidad y vínculos familiares mediante la presentación del DNI original y fotocopia, libreta de matrimonio, acta de nacimiento o partidas correspondientes. También se requiere el testimonio inscrito que acredite la titularidad del derecho sobre el inmueble, como una escritura, declaratoria de herederos, adjudicación o subasta. Si existen varios titulares, todos deberán presentarse personalmente para realizar el trámite según el derecho que se pretenda afectar.

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El régimen permite designar beneficiarios que también quedarán alcanzados por la protección. Pueden incluirse parientes colaterales hasta el tercer grado, siempre que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble. También pueden intervenir quienes sean titulares de derechos de usufructo o uso, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada caso. Incluso, una persona que vive sola y no tiene familiares para designar como beneficiarios también puede afectar su vivienda al régimen bajo estas condiciones.

Gestión administrativa y documentación

Existen dos alternativas para realizar la afectación: mediante una escritura pública ante escribano o por vía administrativa en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente a la jurisdicción donde está inscripta la propiedad. Para la vía administrativa, es necesario iniciar una precarga de información online para obtener un turno y completar el procedimiento de manera presencial. Este trámite administrativo común no tiene costo para el usuario, facilitando la protección patrimonial.

Para quienes necesitan una resolución urgente, existe la posibilidad de solicitarla mediante pago de un arancel específico. La desafectación puede realizarse sin turno previo en la Ciudad de Buenos Aires de manera presencial. El titular debe concurrir con su DNI, el documento que acredita la afectación original y la constancia de su estado civil. Es importante destacar que la protección no impide vender el inmueble, pero para concretar la operación es necesario comunicar al escribano la voluntad de mantener la protección o trasladarla a un nuevo bien.