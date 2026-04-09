Colectivos en el AMBA: Algunas líneas restablecerán frecuencias tras acreditación de subsidios

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) informa sobre la reanudación paulatina de servicios de colectivos en el AMBA, tras la acreditación de subsidios y el impacto del paro por falta de pago de salarios.

Ante la incertidumbre generada por el conflicto salarial en el sector, varias empresas de transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) planean reanudar sus servicios paulatinamente. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor ( AAETA ) ha comunicado que, una vez que se concrete la acreditación de subsidios, un número considerable de líneas, tanto nacionales como provinciales, iniciarán un proceso de restablecimiento de frecuencias.

Esta noticia representa un alivio parcial para los usuarios, que han experimentado interrupciones significativas en sus traslados debido a la retención de tareas impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El paro, que se focalizó en aquellas empresas que no habían cumplido con el pago total de los salarios correspondientes al mes de marzo, generó un caos considerable en la movilidad diaria de la población, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires.\El impacto del paro de colectivos, que comenzó el jueves 9 de abril, se sintió con fuerza en el AMBA. Muchas líneas se vieron obligadas a suspender sus operaciones, dejando a miles de personas sin alternativas de transporte. La medida de fuerza fue definida por la UTA, el sindicato que agrupa a los choferes de colectivos, y se implementó como respuesta a la falta de pago de salarios por parte de algunas empresas del sector. La situación generó un clima de tensión y preocupación, tanto entre los trabajadores como entre los usuarios. Durante la jornada, la información sobre qué líneas estaban operativas y cuáles no, variaba constantemente, lo que complicaba aún más la planificación de los traslados. La incertidumbre sobre la duración del paro y la disponibilidad de transporte público afectó a todos los sectores de la sociedad, desde estudiantes y trabajadores hasta personas que necesitaban acceder a servicios esenciales.\La normalización del servicio, aunque gradual, es un paso positivo para mitigar los efectos del conflicto. La acreditación de subsidios, un factor crucial en la ecuación financiera del sector, permitirá a las empresas cumplir con sus obligaciones salariales y, consecuentemente, levantar las medidas de fuerza. AAETA ha informado que se espera una normalización progresiva, lo que significa que el proceso de restablecimiento de frecuencias se llevará a cabo por etapas. Es probable que algunas líneas comiencen a operar antes que otras, y que se requiera tiempo para que todas las frecuencias se restablezcan por completo. La situación pone de manifiesto la importancia de la estabilidad financiera en el sector del transporte público y la necesidad de mecanismos eficientes para garantizar el cumplimiento de los acuerdos salariales. Los usuarios, por su parte, esperan con ansias la normalización total del servicio, conscientes de que el transporte público es fundamental para el desarrollo de la actividad económica y social en el AMBA. La situación actual también reaviva el debate sobre la necesidad de modernizar y mejorar el sistema de transporte público, buscando soluciones que minimicen el impacto de futuros conflictos y garanticen un servicio de calidad para todos los ciudadanos





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