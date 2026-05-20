Coleccionismo Mundial 2026 arroja récord de ventas y precios disparados

El coleccionismo desató una verdadera locura de ventas en la edición premium del álbum de figuritas del Mundial 2026, dejando a miles deusuarios con las ganas y un cartel de retiró. La edición glimmer con tapa dura, que prometía ser una verdadera joya para los coleccionistas más exigentes, se agotó en cuestión de minutos, sumando decenas de miles de dólares en pérdida para los vendedores de lujo y deportistas patrocinados.

Como es habitual en cada edición de la Copa del Mundo, el coleccionismo desató una verdadera locura de ventas, pero esta vez hubo un producto estrella que se llevó todas las miradas: la edición premium del álbum de figuritas del Mundial 2026.

A pesar de su elevado costo, esta edición especial, que promete ser una verdadera joya para los coleccionistas más exigentes, se agotó en cuestión de minutos, dejando a miles de usuarios con las ganas y un cartel de retiró. El caso más llamativo y comentado en las redes sociales fue el del denominadode figuritas tapa dura: precio y dónde comprarlo.

Pese a su elevado costo, esta edición especial, que promete ser una verdadera joya para los coleccionistas más exigentes, se agotó en cuestión de minutos, dejando a miles de usuarios con las ganas y un cartel de retiró. Entre las promociones que volaron del catálogo se encontrabanalimentos y artículos deportivos, entre otros. Recoleta: detuvieron a dos motochorros acusados de robar 150 paquetes de figuritas del Mundial 2026 Fueron arrestados tras dos intensas persecuciones realizadas por la Policía de la Ciudad.

Entre los delincuentes suman más de 19 causas por distintos delitos. El disparatado sobreprecio que piden por el album de figuritas premium del Mundial 2026: cuesta hasta $580.000 - La empresa ya dio a conocer la lista de precios sugeridos para los productos individuales en los kioscos y puntos de venta de todo el país





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