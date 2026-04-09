Colapso del transporte público en el AMBA: Usuarios sufren demoras y tensiones

La baja frecuencia de colectivos y una medida de fuerza de la UTA complican el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), generando demoras, frustración y conflictos entre los usuarios.

Ahora nunca sabes cuándo vienen: es una lotería. Con esas palabras y mientras espera al 197 en la estación de Retiro, Leonardo, un biólogo de 42 años, resume lo que cientos de usuarios sienten ante la baja frecuencia de colectivos que se registró durante los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ).

La situación, agravada por una serie de factores, ha generado un significativo malestar entre los usuarios, quienes se ven obligados a esperar tiempos prolongados en las paradas y a lidiar con la incertidumbre de la llegada de los colectivos. Esta problemática afecta a diversas líneas de transporte público y tiene un impacto directo en la vida cotidiana de miles de personas que dependen de este servicio para sus traslados diarios.\La baja frecuencia de los colectivos, combinada con la medida de fuerza anunciada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), ha intensificado los problemas. La retención de tareas, que comenzó a medianoche del 9 de abril, se sumó a una situación ya precaria debido al aumento del precio del gasoil, la disminución de la demanda y la reducción de los subsidios. Daiana Milán, de 28 años, que trabaja en una empresa de filtros de agua, relata desde la estación Constitución que la frecuencia actual es similar a la de las vacaciones, pasando de esperar 15 minutos a más de una hora. Daniel, un camillero que trabaja en una clínica de Once, explica que antes le bastaba salir con una hora de antelación para llegar a su trabajo, pero ahora debe salir mucho antes. Gisela, que comparte trabajo con Daniel, comenta la necesidad de tener un plan B ante la incertidumbre, y Daniela, espera casi dos horas en la parada para volver a su casa. Ismael, que trabaja en una empresa de seguridad, también experimenta demoras significativas. Los testimonios de los usuarios reflejan la frustración y la preocupación generadas por la falta de transporte, lo cual los lleva a perder tiempo, a llegar tarde a sus trabajos, y a la necesidad de tomar alternativas más costosas como Uber o tren.\La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) ha anunciado la reducción de frecuencias, que en la mayoría de las empresas alcanza el 30%, y en algunas el 40%. Esta situación se debe a la extrema gravedad financiera que atraviesan las empresas por la suba del costo del gasoil y el retraso en el pago de las compensaciones. Roxana Aloise, que atiende un kiosco en plaza Miserere, observa un aumento en la impaciencia y la violencia entre los pasajeros, quienes se ven afectados por las largas demoras. La situación ha generado una sensación generalizada de hartazgo, como lo expresa Roxana al mencionar que la gente trabaja 12 horas para viajar seis, reflejando el impacto negativo de esta problemática en la calidad de vida de los ciudadanos. La medida de la UTA y la crisis económica del sector del transporte público se combinan para crear un escenario de inestabilidad y dificultad para los usuarios, quienes claman por soluciones urgentes que garanticen un servicio de transporte eficiente y predecible





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