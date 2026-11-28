La disputa entre Franco Colapinto y Fernando Alonso se recrudece en Lusail tras maniobras polémicas en las prácticas de Fórmula 1, generando reclamos públicos.

La rivalidad entre el piloto argentino Franco Colapinto y el español Fernando Alonso experimentó un nuevo punto de inflexión durante la segunda sesión de prácticas libres de la Fórmula 1 en Lusail, Qatar. Ambos pilotos, unidos por su idioma y orígenes culturales, se vieron envueltos en una disputa que trascendió los límites de la pista y llegó a las comunicaciones de radio y a los micrófonos de la televisión.

Maniobras polémicas en la recta de Lusail

Durante la segunda práctica, tres autos compitieron por el orden en la recta principal, presentando una situación de alta tensión mecánica. Franco Colapinto venía con mayor velocidad relativa a Fernando Alonso, quien pilotaba el coche de la escudería Mercedes conocida como Flecha de Plata. Al detectar la intención de Alonso de realizar un movimiento defensivo, Colapinto ejecutó una maniobra para adelantar al ibérico, lo que obligó al piloto español a abrir su trayectoria y alterar su ritmo.

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Reacciones inmediatas y comentarios públicos

Tras finalizar la sesión, Fernando Alonso no dudó en expresar su frustración directamente hacia el piloto argentino. Alonso declaró: ya llevan varios viernes donde Franco me ha puesto las cosas complicadas. Señaló que el joven piloto conduce con una agresividad propia de la carrera, aunque atribuyó estas acciones a su juventud. Cuando se le preguntó sobre la necesidad de mantener una conversación privada con Colapinto para calmar los ánimos, las respuestas sugirieron que el incidente no sería ignorado.

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Escalada desde el Gran Premio de Las Vegas

Estas tensiones no surgieron de la nada, ya que存在 una historia de conflictos entre ambos pilotos que comenzó la semana anterior en el Gran Premio de Las Vegas. Durante la tercera sesión de prácticas libres (FP3) en Las Vegas, Alonso descargó su ira hacia Colapinto en dos vueltas consecutivas. El español utilizó un lenguaje fuerte, exclamando: maldito idiota, qué haces, deben penalizarlo, mientras su ingeniero de pista, Stuart Barlow, reconocía la gravedad de la situación y prometía reportar el incidente a las autoridades.

Consecuencias y perspectivas en Qatar

El cruce de declaraciones en Qatar confirma que la relación entre ambos pilotos se ha deteriorado significativamente en un corto periodo de tiempo. Mientras Colapinto busca afirmarse en la categoría y McLaren analiza sus opciones futuras, Alonso se mantiene como una figura dominante que exige respeto en la pista. Los equipos de Ligier y McLaren deberán gestionar estas dinámicas personales para evitar sanciones adicionales o incidentes mayores en las próximas carreras.