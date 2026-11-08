Colapinto termina 13° en Brasil y mantiene 12° en el Mundial de F1

Franco Colapinto finaliza en la posición 13 en el GP de Brasil. El piloto argentino suma 27 puntos y conserva su lugar en el Campeonato de Pilotos de F1.

Franco Colapinto concluyó la competencia en la posición 13 durante el Gran Premio disputado en el circuito de Interlagos. Este resultado no le permitió sumar puntos adicionales en la clasificación general. El piloto argentino se mantiene firme en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos con un total de 27 unidades. La cifra es idéntica a la que acumuló antes de iniciar la carrera.

Desarrollo de la carrera en Interlagos

Colapinto había logrado avanzar hasta el 13° lugar de la grilla de salida gracias a las sanciones que impactaron a otros competidores. Sin embargo, enfrentó una largada complicada en los primeros metros del trazado paulista. Perdió cinco posiciones rápidamente y descendió hasta el 18° puesto de la clasificación.

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A partir de esa situación desventajosa, el argentino comenzó a recuperar terreno durante el desarrollo de la competencia. Logró avanzar posiciones en cada etapa, pero esta remontada no le alcanzó para ingresar entre los diez primeros clasificados. Cruzó la bandera a cuadros finalmente en la 13° posición.

Triunfo de Lando Norris y podio de Red Bull

La victoria en esta carrera marcada por la lluvia fue para Lando Norris. El neerlandés Max Verstappen y el piloto Isack Hadjar, ambos de Red Bull, completaron el podio oficial. Verstappen logró este logro tras una impresionante remontada que partió desde la 21° posición de salida.

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El resultado consolida a Norris en lo más alto, mientras que los pilotos de Red Bull demuestran una gran velocidad en condiciones adversas. La lluvia fue un factor determinante que definió los tiempos y las estrategias de los equipos durante la prueba.

Clasificación actual del Campeonato de Pilotos

Con este resultado, Colapinto continúa en el 12° lugar del campeonato, por detrás de Arvid Lindblad que suma 38 puntos. Se encuentra por delante de Oliver Bearman, quien registra 23 puntos en la tabla. Esta brecha define la lucha por las posiciones que dan acceso a la zona de puntaje en las próximas fechas.

Proyección hacia el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino busca volver a sumar puntos en las últimas tres fechas de la temporada. El siguiente compromiso se disputará del 19 al 21 de noviembre en Estados Unidos. El objetivo es mejorar la posición en el mundial y acercarse a los líderes del grupo medio.

Análisis de la tabla general y otros pilotos

La clasificación general muestra un dominio claro de Kimi Antonelli con 390 puntos. Lewis Hamilton de Ferrari se ubica en segundo lugar con 261 puntos. Oscar Piastri de McLaren cierra el top 3 con 152 puntos.

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Pierre Gasly de Alpine suma 42 puntos en la tabla general. Fernando Alonso de Aston Martin cuenta con 7 puntos. Yuki Tsunoda de Racing Bulls tiene 1 punto acumulado. Valtteri Bottas de Cadillac no ha sumado puntos con 0 unidades.