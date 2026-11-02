Colapinto suma puntos en F1 y se mantiene 12º en México tras sanción a Piastri

Colapinto finaliza 7º en México, acumula 31 puntos y mantiene el 12° puesto. Piastri pierde posiciones por sanción y Antonelli domina el campeonato.

El piloto argentino FC Colapinto consolidó su posición en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de México. Aunque cruzó la línea de meta en la octava posición, avanzó un lugar en la clasificación final debido a una sanción aplicada a Oscar Piastri. Este resultado permitió al representante de Alpine sumar puntos importantes para su campaña en la temporada actual.

Rendimiento de Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La carrera disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo un comienzo favorable para el piloto argentino. Colapinto partió desde la undécima posición en la grilla de salida y logró avanzar cuatro lugares en los primeros metros de la competencia. Durante la fase inicial, perdió algunas posiciones, pero logró recuperarse para finalizar octavo en la bandera a cuadros.

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Este resultado fue clave para su acumulación de puntos, ya que había terminado décimo en ocasiones anteriores. Con la penalización a Piastri, Colapinto ascendió al séptimo lugar efectivo, lo que le permitió sumar unidades valiosas. El piloto se mantiene en el duodécimo lugar del Campeonato de Pilotos con un total de 31 unidades acumuladas hasta el momento.

Clasificación general y distancias con sus competidores

En la tabla de posiciones general, Colapinto conserva una diferencia de 12 puntos sobre su principal objetivo inmediato, el piloto Arvid Lindblad de Racing Bulls. Lindblad suma 38 puntos y ocupa la undécima posición, situándose siete unidades por delante del argentino. Esta brecha de puntos se mantiene firme en las cuatro fechas restantes del calendario.

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Más atrás en la clasificación aparece Oliver Bearman, con 23 puntos, lo que lo sitúa ocho unidades por debajo de Colapinto. La posición del argentino es estratégica para su equipo, ya que cada punto suma para mejorar su ranking frente a los pilotos que buscan estabilidad en la parte media del pelotón. La competitividad en esta zona del campeonato es alta y cada posición cuenta.

Antonelli domina y expresiones del piloto tras la carrera

En la parte alta de la tabla, Kimi Antonelli, el flamante campeón de la temporada 2026, domina el campeonato con comodidad. El piloto de Mercedes acumula 380 puntos y aventaja por 119 unidades a su principal perseguidor, Max Verstappen. Lewis Hamilton completa el podio con 259 puntos, mientras que George Russell marcha cuarto con 250 unidades.

Colapinto expresó su satisfacción por cortar la mala racha sin sumar puntos en carreras recientes. Declaró que volvieron a donde tienen que estar, reflejando una actitud positiva hacia su recuperación en el campeonato. Esta sensación de retorno a los niveles óptimos de rendimiento es fundamental para la confianza del equipo y del piloto en los siguientes eventos.

Estadísticas detalladas y contexto del campeonato

Las estadísticas muestran una clara división en el campeonato entre los pilotos de la parte superior y los que luchan por puntos. Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, suma 43 puntos, lo que lo coloca trescientos treinta y siete unidades por detrás de Antonelli. Oliver Bearman, con 23 puntos, se mantiene cerca de los objetivos del argentino en la zona media.

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Esteban Ocon suma siete puntos, Alexander Albon cinco y Valtteri Bottas cero, todos con distancias considerables respecto al líder. La situación de Colapinto en el duodécimo lugar con 31 puntos lo sitúa en una posición competitiva pero con margen de mejora. Su objetivo en las últimas cuatro carreras será intentar reducir la brecha con los pilotos que tienen más puntos y mantenerse firme en la clasificación.