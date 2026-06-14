Colapinto sumó cuatro puntos en Barcelona: octavo en el GP de Cataluña 2026

Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, novena fecha de la Fórmula 1 2026, sumando cuatro puntos que lo colocan undécimo en el campeonato. Lewis Hamilton ganó la carrera con Ferrari, mientras que Colapinto mostró una sólida defensa y estrategia.

El piloto argentino Franco Colapinto logró un sólido octavo puesto en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, novena carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1 , que fue dominada por Lewis Hamilton a bordo de su Ferrari.

Colapinto sumó cuatro valiosos puntos que lo impulsaron al undécimo lugar del campeonato con 19 unidades, en una jornada donde la gestión de neumáticos y las estrategias de equipo jugaron un rol clave. La carrera, disputada en el Circuit de Barcelona-Cataluña, se desarrolló sin incidentes graves, pero con intensas batallas en el pelotón medio, donde el argentino demostró consistencia y capacidad de defensa.

Colapinto largó desde la octava posición, pero tras una salida limpia, perdió dos lugares al ser superado por fuera de la pista en las primeras curvas. Solicitó a la organización que se devolvieran las posiciones, pero no fue atendido. Con un ritmo inferior al de sus rivales directos, cayó al 12° en la vuelta 13, cuando ingresó a boxes para cambiar neumáticos blandos por duros. La parada fue lenta, lo que lo relegó al 19° puesto.

Sin embargo, aprovechó las detenciones de otros pilotos y los abandonos para escalar posiciones. El equipo Alpine le ordenó ceder el paso a su compañero Pierre Gasly, quien tenía mejor ritmo, y Colapinto obedeció a regañadientes, retomando su posición original. Posteriormente, el ingreso a pits de Lindblad y el abandono de Nico Hülkenberg le permitieron avanzar al 11° y luego al 10°, mientras que Gasly se mantenía octavo.

Durante más de 20 vueltas, Colapinto mantuvo a Liam Lawson a una distancia de dos segundos, defendiendo su puesto con solidez. En las vueltas finales, se benefició de un incidente entre dos pilotos delante de él, lo que le permitió cruzar la meta en la octava posición, sumando cuatro puntos importantes para el campeonato de pilotos y para Alpine en el de constructores, donde Gasly finalizó séptimo.

Con este resultado, Hamilton se afianza en la cima del campeonato con 156 puntos, seguido por su compañero George Russell con 106. Colapinto, con 19 puntos, se ubica undécimo, mientras que Gasly es octavo con 41. La temporada continúa con el Gran Premio de Gran Bretaña el 5 de julio en Silverstone, seguido por las citas en Hungría, Italia, Azerbaiyán, Estados Unidos, São Paulo y Qatar.

En el contexto de la temporada, el calendario fue modificado por la suspensión de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente, siendo el Circuit de Barcelona-Cataluña una sede que ya había albergado los test de pretemporada por su combinación de curvas rápidas, sectores de media velocidad y una larga recta principal, exigiendo un equilibrio perfecto entre velocidad punta y manejo de neumáticos. La única participación previa de Colapinto en este circuito fue en 2025, cuando aún se llamaba Gran Premio de España, donde finalizó 15° con Alpine.

De cara al futuro, la alternancia entre Barcelona y Spa-Francorchamps está asegurada para los próximos años, con Spa en 2027 y Barcelona de regreso en 2028





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