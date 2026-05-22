Colapinto sale a la GP2 con poco ritmo y falla en la práctica libre

El piloto Pillarense Encounter Problems in the Sprint and was unable to complete a good lap in the GP2. Despite starting the day with a lack of pace, Paco Maximized all he could with experience and on-board footage of others. Paco attempted to work his way through the field and stay on the podium, despite starting from the back of the grid.

Colapinto se vio herido en la Sprint y no pudo completar la GP2 El piloto Pillarense iba a la Q2 en forma irregular y no pasó a la SQ2 luego de una jornada agobiada por la falla en el motor en una práctica libre.

Llegado a la clasificación de la carrera corta, Colapinto estuvo poco a poco en la pista y no llegó a completar una buena vuelta. Debido a eso, autoexpuso y se retiró del GP2 Colapinto maximizó su ritmo con la experiencia y los onboards de otros pilotos en la FP1 y realizó un buen trabajo, pero necesita seguir mejorando.

Colapinto, contrario a Miami, está un pelín peor y debe entender el por qué, pero no bajó la guardia y salió a la Q2 a superar a su compañero y quedar en 13º lugar en la parrilla. Franco no olvidó la SQ3 en Florida y salió a la Q2 para superar la SQ1, superando de nuevo a su compañero que saldrá desde la 19ª posición por una situación desafortunada: el choque con Fernando Alonso lo dejó sin tiempo.

Toda la acción podrá verse en Argentina a través de℃ (Gracias por la corrección)





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