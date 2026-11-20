Franco Colapinto completó 13 vueltas en la FP2 de Las Vegas, terminando noveno. Pierre Gasly fue segundo. Análisis del impacto en la parrilla.

Franco Colapinto finalizó en la novena posición durante la segunda sesión de prácticas libres (FP2) del Gran Premio de Las Vegas, acumulando apenas 13 vueltas. Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, aprovechó la evolución del asfalto para finalizar en el segundo puesto, a solo 71 milésimas de George Russell. La jornada estuvo marcada por la lluvia intensa y las bajas temperaturas que afectaron el rendimiento general.

Rendimiento de Colapinto bajo condiciones de pista mojada

La primera tanda de prácticas (FP1) se vio truncada por las fuertes precipitaciones que impidieron registrar tiempos oficiales. La lluvia intensificó los minutos antes del inicio y mantuvo la pista en estado crítico, lo que provocó que hasta cinco pilotos permanecieran en sus garajes. Entre ellos se encontraron Lando Norris, Oscar Piastri, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Lance Stroll, quienes decidieron no salir a pista debido a la peligrosa combinación de agua y frío extremo.

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Max Verstappen describió las condiciones como similares a una pista de hielo durante su comunicación por radio con el equipo Red Bull. En este contexto, Franco Colapinto optó por no tomar riesgos innecesarios. El piloto bonaerense completó solo 13 giros, una cifra notablemente baja para los estándares de la Fórmula 1, donde los pilotos suelen acumular kilómetros equivalentes a la distancia de carrera en las primeras sesiones.

Colapinto fue el único piloto de Alpine que no tuvo problemas con el motor Mercedes durante esta sesión. Esta fue una ventaja estratégica, ya que su compañero, Pierre Gasly, recibió su sexto motor de combustión interna de la temporada. Esta decisión obligó a Gasly a retroceder cinco posiciones en la parrilla de largada del domingo para evitar penalizaciones mayores. A pesar de esto, Gasly logró subir al segundo lugar en la FP2, superando al británico George Russell y al francés Charles Leclerc en la tercera posición.

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Estrategia de Alpine y posiciones competitivas

Alpine implementó una estrategia de espera distinta a la de sus rivales. Mientras que otras escuderías utilizaron neumáticos de lluvia extrema al inicio, Alpine aguardó hasta que la pista mejorara ligeramente. Esta decisión permitió a Pierre Gasly aprovechar la evolución del asfalto para obtener un tiempo más competitivo. Gasly cruzó la meta unos segundos antes de que el cronómetro marcara el final de la sesión, consolidando su segundo puesto general.

La clasificación provisional después de la FP2 quedó encabezada por George Russell, seguido por Pierre Gasly y Charles Leclerc. Franco Colapinto, que finalizó noveno, expresó su satisfacción con la progresión del equipo a pesar de la limitada cantidad de vueltas. El piloto argentino destacó que, aunque la sesión fue aburrida por la falta de actividad, el objetivo era mantener el ritmo sin comprometer el auto para la carrera dominical.

La situación de los neumáticos también fue un factor clave. La temperatura del asfalto apenas rozaba los 13 grados Celsius, lo que dificultó la adherencia y la gestión de los compuestos. Solo Alpine se negó a salir con neumáticos de lluvia extrema al principio, confiando en que las condiciones mejorarían. Esta táctica payó para Gasly, aunque Colapinto mantuvo una línea de conducción conservadora para evitar errores costosos.

Penalizaciones y preparación para la clasificación

El panorama de la parrilla para el domingo se verá alterado significativamente por las penalizaciones por cambio de componentes del motor. Además de Pierre Gasly, otros pilotos enfrentan retrocesos. Valtteri Bottas acumuló una novena unidad de almacenamiento de energía y una octava electrónica de control, lo que le costará diez posiciones en la grilla. Kimi Antonelli también perderá diez lugares por exceder el límite reglamentario de componentes de la unidad de potencia.

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Para Franco Colapinto, estas penalizaciones podrían resultar favorables. Si varios de sus rivales directos retroceden posiciones, el argentino podría mejorar su posición de salida inicial. La clasificación está prevista para después de la pausa actual, y se espera que la pista se seque completamente. Esto permitirá a los equipos trabajar con tanques llenos, una condición que ningún equipo pudo probar durante la jornada del jueves debido a la lluvia.

La expectativa para la sesión de clasificación se centra en una pista seca que permita a los pilotos maximizar el rendimiento de los neumáticos y encontrar el margen exacto de vuelta rápida. Franco Colapinto terminó la FP2 con la novena posición, mientras que Pierre Gasly obtuvo el segundo lugar. La carrera del domingo definirá si estas posiciones se mantienen o si las penalizaciones y la clasificación logran alterar el orden competitivo inicial.