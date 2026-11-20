Franco Colapinto finalizó noveno en la FP2. La lluvia afectó la jornada. Este viernes espera pista seca para la clasificación en Las Vegas.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la novena posición durante la segunda sesión de prácticas libres ( FP2) del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas. La jornada quedó marcada por la presencia de lluvia, lo que impidió registrar tiempos competitivos en la primera práctica y limitó severamente el trabajo de los equipos en pista húmeda.

Colapinto completa 13 vueltas en pista húmeda

Colapinto registró el tiempo necesario para situarse en el noveno lugar, aunque completó apenas trece vueltas durante la sesión. El piloto de Alpine reconoció que prácticamente no hubo tiempo de trabajo efectivo debido a las condiciones climáticas adversas. La evolución del asfalto cambió considerablemente vuelta tras vuelta, dificultando el establecimiento de marcas consistentes.

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Alpine destaca con Gasly segundo en la clasificación

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó en la segunda posición de la sesión, demostrando el potencial inmediato del monoplaza de Alpine. Ambos vehículos terminaron entre los diez primeros, lo que representa un indicador positivo para el equipo francés. La lluvia arruinó la FP1 e impidió que cinco pilotos incluso salieran de sus garajes, generando un primer día de actividad atípico.

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Pronóstico de clima seco para la clasificación

Para este viernes se espera la llegada de un piso completamente seco en el circuito callejero de Las Vegas. La formación Alpine apunta a dar un paso adelante en el rendimiento de sus autos en estas condiciones ideales. Los ingenieros buscan comprender mejor el comportamiento del vehículo con cargas de combustible elevadas y neumáticos para pista seca, aspectos clave para definir la estrategia.

Emerson Fittipaldi visita Argentina en gira

Paralelamente, el histórico campeón mundial Emerson Fittipaldi se encuentra en Argentina durante una gira promocional. Fittipaldi es uno de los cuatro campeones sudamericanos en la historia de la Fórmula 1. El expiloto recordó a Juan Manuel Fangio como su ídolo personal durante su permanencia en territorio argentino.