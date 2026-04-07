Colapinto Mania: La Fórmula 1 Invade Buenos Aires

El fervor por Franco Colapinto y la Fórmula 1 se desata en Buenos Aires con una exhibición que ha generado una demanda sin precedentes. Las entradas se agotaron en minutos y el circuito se expandió para dar cabida a la multitud.

Los medios argentinos están ahora volcados al fenómeno Colapinto. Bienvenidos, los estábamos esperando.

¿Era necesario un evento callejero en Buenos Aires para convencer a los escépticos de que tener un piloto argentino en la Fórmula 1 es algo importante? ¿Se necesitaba demostrarlo con el rápido agotamiento de unas 15 mil entradas, aproximadamente 5 mil en la preventa del lunes, representando solo el 3% del público esperado para el evento histórico del 26 de abril en Palermo?\Franco Colapinto solo realizará una exhibición; conducirá un auto de Fórmula 1 de hace 14 años, un Lotus E20, aunque con el diseño actual de Alpine, su equipo desde el año pasado, equipado con un motor Renault V8 que sorprenderá a los nuevos fanáticos de la categoría y emocionará a quienes crecieron con el rugido de esos autos. La expectación por verlo, muchos por primera vez ya que el Gran Premio de Fórmula 1 más cercano es el de San Pablo a dos mil kilómetros, es tan alta que las entradas, con precios entre 80 mil y 180 mil pesos, se agotaron en cuestión de minutos en sus primeros días de venta. El circuito callejero se extendió sobre la Avenida del Libertador para proporcionar un mayor espacio de acceso gratuito.\El lunes, la preventa exclusiva para la tarjeta de Mercado Pago duró menos de 60 minutos. Había 5.230 localidades disponibles y 30 mil personas esperando al inicio de la venta. Esta vez, con la compra abierta a cualquier método de pago y un incremento en los precios debido al recargo del costo de servicio, la tribuna sobre la Avenida Sarmiento pasó de 80 mil a 92 mil pesos, y las tres de la Avenida del Libertador de 180 mil a 207 mil. Al ingresar a Enigma Tickets, poco después de las 16 horas, el puesto en la fila ya era el 33.125. Media hora después, no quedaba nada. La red social X se convirtió en un espacio donde se expresaron emociones encontradas. Se mezclaron aquellos que celebraban haber conseguido una entrada, o incluso cuatro, el máximo permitido por usuario, y quienes relataban tener más de 30 mil personas delante en la fila virtual. No faltaron aquellos que recurrieron a la reventa, ofreciendo ubicaciones en la tribuna Mercado Libre Grandstand Monumento a precios que duplicaban el valor original, llegando hasta 269 mil pesos. Conscientes de la demanda, que ya se había evidenciado en la preventa, el Gobierno de la Ciudad confirmó la ampliación del trazado sobre la Avenida del Libertador hacia el sur, extendiéndolo desde la intersección con República de la India. Ahora, esta recta de más de un kilómetro y medio va desde el puente de Libertador, cerca de la Avenida Bullrich, hasta el cruce de Libertador y la avenida Casares por un lado y la calle Ugarteche por el otro, sumándose a los 500 metros de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador. Se estima que medio millón de personas asistirán al evento para ocupar los sectores públicos. Por ello, se habilitarán temprano los accesos para aquellos que adquirieron su entrada sin numerar, pero con acceso a la Fan Zone ubicada en la Avenida Sarmiento, con simuladores, activaciones de marca, merchandising de Alpine y exhibición de autos clásicos. Para quienes deseen una experiencia aún más inmersiva, uno de los principales patrocinadores de Colapinto promete la Experiencia Big Box, que incluirá acceso al Hospitality y Garage Tours, con acceso a los boxes. El evento, según trascendió, durará seis horas. Se rumorea, aunque no está confirmado y posiblemente dependa de la aprobación de Alpine, que Colapinto realizará cuatro salidas a pista para que nadie se quede sin verlo acelerar y realizar donas en un día histórico para el deporte argentino. Con varias pantallas en el circuito y un escenario con shows en vivo, solo queda esperar para ver al primer piloto argentino de Fórmula 1 en una exhibición y el primero en conducir un auto de la categoría en el país después de 14 años. Será una muestra tangible del fenómeno Colapinto





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