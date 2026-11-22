Franco Colapinto terminó sexto en el GP de Las Vegas, igualando su mejor resultado con Alpine. Sumó puntos clave en una carrera marcada por incidentes y penalizaciones.

Franco Colapinto cerró la carrera del Gran Premio de Las Vegas en la sexta posición, logrando un resultado histórico al igualar su mejor clasificación en la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine acumuló 8 puntos valiosos en una competencia intensa que definió varios puestos importantes del campeonato. Este desempeño consolidó su estatura dentro del equipo francés frente a rivales de primera línea.

Desarrollo Táctico de la Carrera

La prueba, programada para el 22 de noviembre de 2026, estuvo marcada por una estrategia de múltiples pit stops que complicó el desarrollo fluido. Colapinto sufrió una penalización de tiempo de 10 segundos debido a una infracción reglamentaria, lo que inicialmente desplazó a su posición de finalización. Sin embargo, este castigo se aplicó a su rival directo en la lucha por puntos, permitiendo al argentino retener el sexto lugar en la lista oficial.

Also read Franco Colapinto llega décimo en clasificación del GP de Las Vegas con Alpine

El argentino inició la jornada desde la décima posición en la parrilla de salida, tras no poder mejorar sus tiempos en la clasificación. A pesar de empezar rezagado, demostró velocidad pura recuperando posiciones en el trazado de Las Vegas. Su habilidad para maniobrar en condiciones de desgaste de neumáticos fue clave para mantenerse en el top ten.

Incidentes y Actores Clave

La carrera se vio interrumpida por la salida del auto de seguridad tras el accidente de Checo Pérez en la vuelta 18, quien sufrió un incidente que obligó a detener el ritmo de los pilotos. Más adelante, George Russell, conductor de Mercedes, colisionó contra los muros de contención. El británico no resultó gravemente herido y logró regresar a la pista, terminando noveno.

Advertisement

Otro punto de inflexión ocurrió cuando se produjo un contacto entre compañeros de equipo en McLaren. Lando Norris y Oscar Piastri sufrieron daños en sus unidades, lo que afectó su rendimiento y les impidió sumar puntos completos. Estas situaciones permitieron a los pilotos de pelotón, incluyendo a Colapinto, avanzar en el escalafón.

La competencia también vio el abandono prematuro de Liam Lawson, quien tuvo que largar desde la calle de boxes debido a una fuga de combustible en el tanque de su monoplaza Racing Bulls. Este fallo mecánico provocó que el equipo británico no pudiera solucionar el problema a tiempo, privando a la escudería de un punto de partida competitivo y beneficiando a Colapinto con una posición extra en la parrilla.

Impacto en el Campeonato

Con este resultado, Franco Colapinto asegura una presencia constante en las zonas de puntuación, reforzando la competitividad de Alpine en la temporada. Los puntos obtenidos en Las Vegas son fundamentales para la estrategia del equipo en las últimas fechas del calendario mundialista. La demostración de consistencia del piloto argentino valida las mejoras técnicas implementadas durante el fin de semana.