Franco Colapinto sumó puntos en el Gran Premio de Las Vegas al llegar sexto, igualando su mejor marca de la temporada y respondiendo a rumores sobre su futuro.

El piloto argentino Franco Colapinto logró sumar puntos en el 21° Gran Premio del calendario de Fórmula 1, finalizando en la sexta posición en el circuito de Las Vegas. Este resultado permite al conductor de Alpine igualar su mejor posición obtenida durante la temporada, ocurrida previamente en Canadá, y romper una racha de 69 días sin alcanzar la zona de puntuación.

La llegada a la meta consolidó una estrategia basada en la resistencia y la gestión de neumáticos bajo condiciones difíciles. Colapinto aprovechó una salida desde la novena ubicación para mantenerse competitivo, demostrando madurez técnica a pesar de los problemas iniciales de adherencia en la pista fría.

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Resistencia ante problemas de neumáticos

Desde la primera vuelta, el equipo detectó un sobrecalentamiento en los neumáticos traseros del monoplaza Alpine, lo que generó una pérdida significativa de adherencia. Colapinto explicó que patinó en las primeras cuatro o cinco vueltas, situación que le hizo perder posiciones frente a rivales que avanzaban sin dificultades.

No obstante, el piloto de 23 años mejoró progresivamente su ritmo. Mientras su compañero de equipo Pierre Gasly luchaba por el podio antes de caer al octavo lugar, Colapinto recuperó terreno hasta situarse en la séptima posición temporal. La gestión de la refrigeración fue clave para mantener el rendimiento.

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Sanción de Leclerc impulsa a Alpine

La clasificación final se definió gracias a una penalización impuesta al piloto de Ferrari, Charles Leclerc, tras un contacto con Lewis Hamilton. Esta sanción permitió a Colapinto y Gasly ascender al sexto y séptimo puesto respectivamente, cerrando la zona de puntos para la escudería francesa.

El podio de la carrera lo completaron Max Verstappen, quien obtuvo la victoria, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren. La dinámica de la prueba incluyó 35 cambios de liderazgo, reflejando la alta competitividad del evento en Nevada.

Respuesta a especulaciones sobre su futuro

Este rendimiento constituye una respuesta contundente a los rumores circulantes sobre la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1. Un medio neerlandés cuestionó previamente su papel en Alpine, sugiriendo dudas sobre su capacidad para el siguiente nivel.

Paralelamente, existían informes no confirmados sobre el futuro del británico en Haas, donde se especulaba que intentaría renegociar su contrato. La actuación de Colapinto y Gasly en Las Vegas refuerza la posición del argentino dentro del equipo y disipa las incertidumbres sobre su proyecto deportivo.

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Impacto inmediato en la clasificación

La suma de puntos refuerza la confianza en la trayectoria de Colapinto en la máxima categoría del automovilismo. El resultado valida las decisiones técnicas del equipo Alpine y establece una base sólida para las próximas fechas del calendario internacional.

El análisis posterior a la carrera destacó la capacidad de recuperación del argentino ante adversidades mecánicas y tácticas. Este hito marca un punto de inflexión en su temporada, demostrando consistencia y fortaleza mental bajo presión competitiva.