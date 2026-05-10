Colapinto entre los grandes en Argentina y deja una Decke en 'Fórmula 1'

¿Quién no ha estado emocionado con la gran actuación que Franco Colapinto tuvo en Miami obteniendo su séptimo lugar y sumar puntos para su escudería Alpine? La Fórmula 1 publicó una nota sobre esta hazaña y alabó a Colapinto como uno de los 'grandes fenómenos deportivos de Argentina' y lo comparó con un mítico Ayrton Senna. La web oficial de la categoría publicó una columna sobre la actuación realizada en la MMS donde Colapinto lo definió como el 'nuevo héroe deportivo' argentino.

NOTICIA COMO NO LA HABÍA CONCIERTO EN ' FORMULA 1 ' La gran actuación que tuvo Franco Colapinto en Miami obteniendo por primera vez un séptimo lugar y sumar puntos para su escudería Alpine no sólo puso feliz a toda Argentina sino que además comenzaron a llegar reconocimientos inéditos para el piloto argentino.

Sí la Fórmula 1 en su sitio web oficial (www.formula1.com) lo pone como noticia principal y no ahorró elogios para Franco al que remarcaron como uno de los 'grandes fenómenos deportivos de Argentina' y hasta lo compararon con el mismísimo Ayrton Senna. La web oficial de la categoría publicó una columna especial firmada por el periodista David Tremayne quien tras la actuación realizada el pasado fin de semana en Miami definió al piloto de Alpine como el “nuevo héroe deportivo” de la Argentina y remarcó el impacto que generó su irrupción en la máxima categoría del automovilismo del mundo.

Bajo el título de “Miami demostró que la nueva esperanza de Argentina Colapinto ha recuperado su chispa” no sólo repasó el presente del piloto de 22 años sino que lo ubicó entre los mejores del país de toda la historia. El reconocido periodista británico también hizo un repaso de las figuras emblemáticas como Juan Manuel Fangio José Froilán González y Carlos Reutemann e hizo hincapié en que la Argentina no tenía un piloto de primer nivel en la Fórmula 1 desde el retiro de Lole en 1982.

Hasta que apareció Colapinto subraya.

‘Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa y con un aire que recuerda al joven Ayrton’ destacó Tremayne en referencia al piloto brasileño que desapareció accidentalmente en 1994 Senna





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formula 1 Franco Colapinto Subirá Prisa Argentina Senna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Franco Colapinto y Alpine listos para el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles VilleneuveTras su destacada actuación en Miami, Franco Colapinto y Alpine se preparan para el Gran Premio de Canadá, donde buscarán sumar más puntos en el campeonato de constructores. El Circuito Gilles Villeneuve, con su rica historia y diseño desafiante, será el escenario de una emocionante carrera.

Read more »

Las mejores cinco frases de Messi antes del Mundial: Scaloni, Cristiano, Neymar, Colapinto y másA poco más de un mes para el inicio del sueño, el capitán de la Selección Argentina reflexionó sobre su vínculo con otras figuras y los desafíos que se le acercan.

Read more »

Alpine cambia el rumbo: la decisión que cambiará el auto de Franco Colapinto en CanadáTras las pruebas realizadas en Miami, el equipo optó por regresar a un sistema más tradicional para la parte trasera del monoplaza que maneja el argentino.

Read more »

Fuerte opinión en La Fórmula 1 sobre Colapinto: “Argentina encontró una nueva esperanza”﻿En su web oficial, la Máxima destacó un 'resurgir' del piloto de Alpine tras el GP de Miami y lo vinculó con la enorme tradición argentina en la Máxima. Hay inevitables referencias a Fangio y Reutemann, aunque dejando claro que Franco recién empieza su camino.

Read more »