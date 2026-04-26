Colapinto Desafía la Tradición: Prueba la 'Flecha de Plata' en Reversa en Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto sorprendió a todos al realizar sus primeras pruebas con el histórico Mercedes-Benz de Juan Manuel Fangio circulando en reversa, en el marco del ‘Road Show Buenos Aires 2026’. El evento también cuenta con una amplia Fan Zone con opciones gastronómicas para todos los gustos.

La mañana del domingo 26 de abril en Palermo amaneció con una escena inesperada que rápidamente se viralizó en las redes sociales. El joven piloto argentino Franco Colapinto , con la emoción a flor de piel, llegó temprano al circuito callejero para participar del esperado ‘Road Show Buenos Aires 2026’.

Antes de tomar el volante del imponente Lotus E20 de la era moderna, Colapinto tuvo el privilegio de conocer de cerca a una verdadera leyenda del automovilismo: la ‘Flecha de Plata’, el icónico Mercedes-Benz con el que Juan Manuel Fangio dominó el mundo de la Fórmula 1 en la década de 1950. Este encuentro, cargado de historia y simbolismo, marcó un momento especial para el piloto de Pilar, quien se preparaba para revivir la pasión por la máxima categoría en las calles de Buenos Aires después de catorce años de ausencia.

Sin embargo, el momento más llamativo y divertido de la jornada fue protagonizado por el propio Colapinto al subirse a la ‘Flecha de Plata’. Ante la atenta mirada de los mecánicos y los primeros fanáticos que se congregaron detrás de las vallas de seguridad, el joven piloto decidió realizar sus primeras pruebas al volante… ¡circulando en reversa!

Este gesto, lejos de ser una falta de respeto a la historia del automovilismo, fue una muestra de la frescura, la espontaneidad y el buen humor que caracterizan a Colapinto. La maniobra, que sorprendió a todos los presentes, sirvió para romper el hielo y aliviar la tensión en una jornada cargada de expectativas y significado histórico.

La imagen de la ‘Flecha de Plata’ moviéndose en reversa, pilotada por un joven talento argentino, se convirtió en un símbolo de la conexión entre el pasado y el futuro del automovilismo en el país. Mientras Colapinto se familiarizaba con la legendaria ‘Flecha de Plata’, la Fan Zone, ubicada estratégicamente en la Avenida del Libertador y Sarmiento, comenzaba a recibir a una multitud entusiasta.

Los asistentes, provenientes de diferentes puntos del país y del extranjero, ya disfrutaban de una experiencia completa y envolvente que combinaba la mística del automovilismo con una amplia oferta gastronómica y de entretenimiento. El evento, que busca celebrar el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires, cuenta con el valioso respaldo de Mercado Libre como sponsor principal, así como con la presencia de marcas destacadas que contribuyen a enriquecer la experiencia de los visitantes.

Para los amantes de los sabores dulces, Mamuschka y Guapaletas ofrecen una variedad de delicias irresistibles. The Food Truck Store, Ácido y Ajo Negro brindan opciones de comida urbana innovadoras y sabrosas. Y para aquellos que buscan un acompañamiento perfecto para la fresca mañana porteña, Café Registrado ofrece una selección de bebidas calientes y frías de alta calidad.

La oferta gastronómica, cuidadosamente seleccionada por Salt, incluye opciones aptas para celíacos, veganos y vegetarianos, garantizando que todos los presentes puedan disfrutar de la jornada sin restricciones alimentarias. La Fan Zone se ha convertido en un punto de encuentro para los fanáticos del automovilismo, donde pueden compartir su pasión, conocer a otros entusiastas y disfrutar de un ambiente festivo y vibrante.

Con la ‘Flecha de Plata’ ya probada y el Lotus E20 listo en los boxes, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana inolvidable. La expectativa es máxima, ya que Colapinto se prepara para acelerar a fondo en las calles porteñas después de catorce años de ausencia de la Fórmula 1.

El ‘Road Show Buenos Aires 2026’ no es solo un evento deportivo, sino también una oportunidad para mostrar al mundo la pasión y el entusiasmo de los argentinos por el automovilismo. La ciudad se ha transformado en un circuito vibrante, donde los motores rugirán y la adrenalina fluirá. Se espera que miles de personas se acerquen a presenciar este espectáculo único, que promete ser un hito en la historia del deporte motor en el país.

La organización del evento ha trabajado arduamente para garantizar la seguridad de los participantes y los espectadores, así como para minimizar el impacto en el tráfico y la vida cotidiana de la ciudad. Se han implementado medidas de seguridad rigurosas y se ha coordinado con las autoridades locales para asegurar que todo transcurra sin contratiempos.

El regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires es un motivo de orgullo para todos los argentinos, y se espera que este evento impulse el turismo y la economía de la ciudad. La pasión por el automovilismo está viva en Argentina, y el ‘Road Show Buenos Aires 2026’ es una prueba de ello





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