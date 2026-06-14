Colapinto apunta a sumar puntos en el GP de Barcelona pese al calor y la frustración en clasificación

Franco Colapinto, piloto de Alpine, se muestra optimista pero realista de cara al Gran Premio de Barcelona, donde buscará recuperarse tras una clasificación complicada. Las altas temperaturas serán un desafío clave.

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Barcelona con la esperanza de sumar puntos importantes para Alpine , aunque reconoce que el fin de semana no ha sido fácil.

En la previa de la carrera, el piloto argentino comentó sobre las condiciones climáticas previstas y su estado de ánimo tras una clasificación frustrante. El calor será un factor determinante en el circuito de Barcelona-Catalunya. Colapinto señaló que las altas temperaturas podrían afectar el rendimiento de los monoplazas y la gestión de los neumáticos. Va a hacer calor, ojalá no haga demasiado, dijo el piloto, quien a pesar del desafío climático se mostró optimista: Estoy bien, aunque todavía estoy despertando.

Con su característico humor, bromeó sobre su infusión favorita que lo acompaña cada fin de semana de carrera, un mate que nunca falta en su rutina. La clasificación no fue la esperada para Colapinto, quien terminó en el puesto 13 después de una sesión llena de dificultades. Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero, explicó visiblemente frustrado.

Se me fue el auto en la curva diez, en la dos, en todas. Fue un verdadero desastre, agregó. El piloto de Alpine reconoció que no le encontraron la vuelta en todo el fin de semana, lo que generó una sensación de estar perdido y bastante frustrante.

Sin embargo, mantiene la esperanza para la carrera del domingo: Largando 13, hay posibilidades, no estamos tan lejos de los puntos. A pesar de los contratiempos, Colapinto se muestra decidido a luchar. No tengo muchas palabras esta mañana, para ser honesto. Es un buen día, tenemos que trabajar y conseguir algunos puntos.

Crucemos los dedos, expresó el argentino, quien sabe que cada carrera es una oportunidad para demostrar su talento. El Gran Premio de Barcelona se presenta como una prueba clave para Alpine, que busca acercarse a los equipos de media tabla. Las condiciones climáticas, con temperaturas que podrían superar los 30 grados centígrados, exigirán un manejo preciso y una estrategia impecable. Colapinto confía en que, con el trabajo del equipo, podrá revertir la situación y sumar unidades valiosas para el campeonato.

El circuito de Barcelona-Catalunya es uno de los más exigentes del calendario, con curvas rápidas y cambios de dirección que ponen a prueba tanto al piloto como al vehículo. La gestión de neumáticos será crucial, especialmente con el calor previsto. Colapinto, quien ha demostrado capacidad de adaptación en carreras anteriores, espera que el auto responda mejor en la configuración de carrera.

La salida desde la decimotercera posición no es ideal, pero el argentino sabe que en Fórmula 1 todo puede pasar. Con el apoyo de su equipo y la determinación de siempre, buscará avanzar posiciones y cruzar la meta con un resultado positivo. Los aficionados argentinos están expectantes, esperando ver a su compatriota brillar en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial





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