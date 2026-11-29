Juan Manuel Colapinto revisa su décimo tercer puesto, atribuyendo errores en boxes a la pérdida de tiempo y afirmando que buscará una mejor actuación en Abu Dabi.

Juan Manuel Colapinto completó el fin de semana de carreras en el circuito de Qatar con un balance positivo de su rendimiento, a pesar de finalizar en la decimotercera posición definitiva. El piloto argentino destacó que el ritmo mostrado durante la competencia fue uno de los aspectos más alentadores de la jornada, evidenciando una capacidad de adaptación a un trazado que históricamente le presenta dificultades específicas.

Errores en boxes cuestan posiciones valiosas

La principal causa de la caída en el resultado final fue identificada por el piloto como una parada en boxes más lenta de lo esperado, un evento determinante que le costó posiciones y tiempo valioso en plena carrera. Colapinto detalló que esta intervención mecánica fue entre seis y siete segundos más lenta de lo que debería haber sido, un desfase crítico en el contexto de una prueba de alto nivel donde cada fracción de segundo es crucial para la estrategia general.

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El conductor explicó que, aunque su primer stint fue muy bueno, los problemas de balance del auto para el segundo y tercer stint afectaron la consistencia. Sin embargo, insistió en que su ritmo general era competitivo y que no estaba mal posicionado en términos de velocidad pura, lo que hace aún más frustrante la pérdida de tiempo en la zona de boxes.

Límites de un circuito exigente

Colapinto reconoció que el trazado de Qatar fue difícil para el equipo en su conjunto, pero puso el foco en su propia gestión de la carrera. El piloto argentino señaló que las curvas largas y las características específicas del circuito se le complican un poco más debido a su estilo de manejo, lo que históricamente ha representado un desafío adicional para su rendimiento.

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A pesar de estos obstáculos técnicos, Colapinto afirmó haber maximizado su potencial tanto en la clasificación como en la carrera. Destacó su consistencia durante la prueba, indicando que logró un buen ritmo general y que, más que el resultado numérico, se siente satisfecho con su desempeño personal frente a un circuito que no le favorece naturalmente.

Virtual Safety Car y proyección final

Un factor externo que pudo haber alterado el desarrollo de la prueba fue la implementación del Virtual Safety Car, aunque su duración fue breve. Colapinto comentó que casi lograron aprovechar esta circunstancia, sugiriendo que la estrategia podría haber tenido un final diferente si las condiciones hubieran permitido una intervención más significativa en las posiciones.

Ante la pregunta sobre los aspectos rescatables, el piloto lamentó que el trabajo realizado en pista no se reflejara plenamente en el resultado final, señalando lo difícil que es ganar tanto tiempo en la pista y perderlo fácilmente en boxes. Con esta experiencia, Colapinto dejó claro que, aunque el equipo tuvo dificultades, su meta ahora es cerrar la temporada de la mejor manera posible.

Objetivo consolidado en Abu Dabi

La mirada de Juan Manuel Colapinto ya se dirige hacia la última cita de la temporada en Abu Dabi, donde busca terminar mejor que en Qatar. El piloto afirmó explícitamente que intentarán lograr un resultado superior, aprovechando las lecciones aprendidas sobre la gestión de boxes y la adaptación al coche en las últimas vueltas del campeonato.