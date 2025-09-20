Colapinto, afectado por el incidente de Gasly, choca en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto sufrió un incidente en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán tras el error de su compañero Gasly. A pesar de un buen ritmo, las circunstancias y el viento perjudicaron su vuelta.

Franco Colapinto se encontraba en vuelta lanzada durante la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 . Necesitaba completar una vuelta sólida, aunque el panorama era prometedor: venía de obtener el décimo lugar en su segunda salida con un tiempo de 1 minuto y 42 segundos y 779 milésimas.

Sin embargo, ocurrió lo inesperado: en la curva 4, la misma en la que Pierre Gasly, su compañero de equipo, sufrió un percance similar durante el viernes 13 de septiembre de 2024, Colapinto se vio involucrado en un incidente. Gasly se pasó de largo, y detrás de él, el argentino dobló bruscamente y chocó contra el muro. La bandera roja se desplegó con apenas unos segundos restantes en la sesión, lo que significó la eliminación de los Alpine de la clasificación. Una situación realmente increíble. ¿Qué sucedió? El propio Colapinto explicó: “No sabía si era bandera amarilla o blanca cuando él se va. Yo frené un poco más de la cuenta y de repente el coche se me giró, no sé qué pasó, no entiendo porqué”. El piloto bonaerense, de 22 años, habló en el corralito de prensa, intentando analizar la situación. Con Gasly fuera de la pista, Colapinto no tuvo más remedio que doblar de la misma forma, a pesar de que el radio de giro era muy exigente y el impacto inevitable. Incluso, en la cámara a bordo se puede apreciar una ligera desaceleración, buscando que el golpe fuera lo menos perjudicial posible. “Obviamente me desconcentró un poco, no sabía si iba a dar marcha atrás, estaba un poco pendiente de eso. Apenas doblé en la curva, se giró detrás. No sé si hubo viento o algo. Fue muy raro todo”, añadió, refiriéndose a un factor que afectó el desarrollo de toda la sesión, y sobre el cual Gasly también habló en la comunicación por radio con su ingeniero de pista.\Es importante destacar que, en una clasificación ya marcada por varios incidentes y banderas rojas, primero por el toque de Alex Albon contra el muro en la curva 1 y luego por el choque de Hulkenberg que le dejó sin alerón, con seis minutos y medio por disputarse, Alpine fue el último equipo en enviar a sus pilotos a la pista. Lo hicieron cuando solo faltaban dos minutos. En un circuito donde la vuelta dura más de un minuto y 40 segundos, sacarlos a la pista con tan poco tiempo obligaba a los pilotos a calentar rápidamente los neumáticos en la vuelta previa, para llegar a tiempo antes de la bandera a cuadros. La necesidad imperiosa de preparar los neumáticos y completar la vuelta antes de que el cronómetro llegara a cero no fue facilitada por las condiciones de la pista. Gasly informó por radio que el viento cruzado en la curva 4 le había hecho ir directo a la escapatoria, la misma que no pudo tomar Colapinto, posiblemente influenciado también por esa ráfaga. “Una bronca porque venía haciendo una buena vuelta, venía bajando tres décimas en esa vuelta, más esas dos décimas que perdí cuando toqué la pared en la última parte, hubiera hecho un buen tiempo. Un poco triste, porque sí que teníamos buen ritmo, no obviamente para la Q3, pero hubiéramos pasado a la Q2 seguro. Es un circuito complicado para nosotros y maximicé un poco lo que teníamos. Hay que entender lo que pasó porque fue un poco raro. Pero hay que enfocarse en lo que viene mañana”, enfatizó el argentino en ESPN, reflexionando sobre lo sucedido.\A la postre, ninguno de los dos pilotos pudo continuar la clasificación. El piloto argentino, que había superado a su compañero en la última práctica libre y también en la clasificación, partirá el domingo desde el puesto 16, mientras que el francés lo hará desde la última fila. “Trato de no quedarme con esto de ahora, sino con la velocidad que tuve durante todo el día, que fui mucho más rápido. Estoy contento con lo que fuimos cambiando en el coche. En estos circuitos, hoy con tanto viento, la posibilidad de que pase algo así es obviamente más grande. Es una pena haber roto el coche, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”, insistió el piloto que compite en Bakú en su 11° Gran Premio con Alpine. Colapinto se mostró optimista con miras al futuro: “Hay que seguir mejorando algunos detalles, áreas a progresar como equipo y yo como piloto, pero di unos pasos positivos. De las últimas cuatro clasificaciones, en tres estuve muy firme. Así que sé que cuando vengan circuitos buenos, vamos a estar ahí adelante”. Colapinto y su equipo buscarán capitalizar la velocidad demostrada durante el fin de semana y aprender de los errores para futuras carreras





Fórmula 1 Gran Premio De Azerbaiyán Franco Colapinto Alpine Clasificación

