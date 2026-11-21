Franco Colapinto califica 9º en Las Vegas tras penalización a Piastri. El piloto argentino busca mejorar su puesta a punto para la carrera dominical.

La formación de parrilla del Gran Premio de Las Vegas se definió con un puesto adicional para Franco Colapinto, quien arrancará desde la novena posición. Este resultado positivo surge como consecuencia de la penalización impuesta a Oscar Piastri, que otorgó al piloto argentino un lugar extra en la parrilla de salida. La clasificación general lo sitúa por detrás de los líderes tras su décimo lugar en la sesión clasificatoria.

Resultados y penalización a Piastri

La clasificación final muestra a Colapinto en la novena posición, un resultado que refleja su décimo puesto logrado en la sesión de calificaciones. La mejora de una posición se debe directamente a la sanción aplicable a Oscar Piastri. Este ajuste en la parrilla es crucial para las estrategias de carrera del fin de semana. El equipo y el piloto analizan estos datos como un factor clave para el arranque del domingo.

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Evaluación del rendimiento en Q2

El piloto argentino identificó problemas técnicos específicos durante la sesión previa. Reportó un único paso con caída de presión en Q2 que le restó referencias clave para ajustar el coche. La falta de datos confiables en esa fase afectó su capacidad para optimizar la configuración antes de la última ronda. Este detalle técnico fue uno de los factores que limitaron su rendimiento máximo durante la sesión.

Caos y condiciones en la Q3

La sesión final de clasificación se vio afectada por situaciones de tráfico denso y condiciones térmicas adversas. Colapinto describió el entorno como un caos donde los autos intentaban abrir vuelta simultáneamente. La temperatura muy baja de los neumáticos impidió que entraran en su rango óptimo de funcionamiento. Estos factores combinados transformaron su intento en una vuelta difícil de gestionar y sin el resultado esperado.

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Competitividad del equipo Alpine

A pesar de los obstáculos individuales, el equipo Alpine logró resultados notables en esta sesión. Ambos coches del fabricante francés consiguieron posicionamientos competitivos durante las clasificaciones. Esta actuación colectiva sugiere que la base del coche tiene potencial para avanzar. El rendimiento del equipo contrasta con las dificultades específicas que enfrentó Colapinto en su vuelta final.

Estrategia y metas para la carrera

El foco se desplaza ahora hacia la ejecución de la carrera dominical en el circuito de Las Vegas. Colapinto destaca la velocidad en rectas como un punto fuerte a explotar durante el evento principal. La mejora en la largada y la progresión hacia adelante son objetivos técnicos prioritarios para la ronda siguiente. El equipo trabaja en convertir el potencial de velocidad en resultados concretos en pista.