Franco Colapinto finaliza 14° en clasificación del GP de Qatar. El piloto de Alpine reconoce deficiencias técnicas y desafíos de neumáticos antes de la carrera dominical.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la decimocuarta posición durante la sesión de clasificación de la Q2 para el Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail. Este resultado contrasta significativamente con el sexto puesto obtenido recientemente en Las Vegas, marcando un retorno a las limitaciones de rendimiento que afectan al equipo francés en la actualidad.

Déficits Técnicos y Balance del Monoplaza

Colapinto identificó que el monoplaza Alpine A526 carece del equilibrio necesario para competir con los equipos de la parte delantera del pelotón. El piloto señaló explícitamente que existe poco agarre en la parte delantera del vehículo, lo que genera un balance desconectado que dificulta el rendimiento tanto en curvas lentas como en rápidas. La escudería no ha logrado encontrar la configuración óptima a pesar de los ajustes realizados durante las tres sesiones de entrenamiento y la propia clasificación.

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Desafíos con Neumáticos y Estrategia

La organización de la carrera impuso un reto adicional relacionado con el desgaste de los compuestos blandos. Pirelli inició el fin de semana con advertencias sobre la degradación, y el equipo evaluó reducir los niveles de carga aerodinámica de 20 a 15 para mitigar el daño en los neumáticos delanteros. Esta situación condiciona las estrategias para una carrera de 57 vueltas que exige obligatoriamente dos paradas en boxes, complicando la capacidad de los equipos para marcar diferencias significativas en el orden de llegada.

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Grilla de Salida y Competencia Directa

En la parrilla, Colapinto largará dos puestos por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, en la penúltima carrera de la temporada programada para este domingo a las 13:00 horas. El resto del top 10 incluye a los rivales de McLaren y Ferrari, demostrando la brecha técnica actual. Por su parte, equipos como Racing Bulls buscan aferrarse al quinto puesto del Campeonato de Constructores tras no sumar puntos en la carrera anterior, con pilotos como Isack Hadjar y Max Verstappen disputando posiciones clave en la clasificación.