Cocos cierra ronda de 34 millones con Kaszek y alcanza valuación de 508 millones

La fintech argentina Cocos, fundada por Mindlin y Sbdar, obtiene 34 millones liderados por Kaszek para expandir su banco digital y Warren en Brasil.

La empresa de tecnología financiera Cocos, fundada por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, ha anunciado el cierre exitoso de su primera ronda de inversión exterior por un monto de US$34 millones. Esta operación financiera fue liderada por Kaskez, reconocida firma de capital de riesgo de Latinoamérica, y contó con la participación adicional de Spice Expeditions. El cierre de este acuerdo se concretó bajo una valuación corporativa de US$508 millones, marcando un hito significativo en la trayectoria de la compañía y anunciando una nueva etapa de crecimiento centrado en la expansión regional.

Origen y consolidación financiera

La historia de Cocos se remonta a 2021, durante el periodo de la pandemia, iniciando con un capital inicial modesto de apenas US$50,000. Cinco años después, la compañía ha escalado para superar la barrera de los US$500 millones en valuación, posicionándose como un actor clave en el mercado. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 2,5 millones de clientes activos que realizan transacciones que suman alrededor de US$200,000 millones anuales. El equipo humano detrás de esta empresa está compuesto por casi 300 personas dedicadas al desarrollo de sus servicios financieros.

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Estrategia de Cocos Bank y tecnología propia

A través del desarrollo de tecnología propia y la reinversión estratégica de los resultados de su negocio, Cocos ha logrado consolidar un modelo operativo rentable. Hoy en día, la compañía alcanza unos ingresos anualizados a nivel grupo de US$150 millones, lo que le ha permitido posicionarse como una de las plataformas preferidas por los argentinos para invertir, ahorrar y proteger su patrimonio. La incorporación de Kaskez representa un cambio de paradigma, ya que hasta este momento la empresa había financiado su crecimiento sin recurrir a capital externo de terceros.

Liderazgo de Kaskez en el capital de riesgo

Kaskez, fundada por Hernán Kazah, cofundador de Mercado Libre, y Nicolás Szekasy, su ex director financiero (CFO), es una firma con un historial probado en la región. Esta entidad también participó en la primera ronda de inversión de Nubank y ha acompañado el crecimiento de algunas de las principales compañías tecnológicas de América Latina. La decisión de invertir en Cocos refleja la confianza de los socios fundadores en el potencial de la empresa y su capacidad para escalar operaciones financieras complejas desde una base localizada.

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Expansión regional y adquisición de Warren

La inversión recibida permitirá a Cocos acelerar el desarrollo de su banco de inversión digital, Cocos Bank, en Argentina. Además, la compañía tiene planes de expandir sus operaciones hacia Brasil, específicamente a través de Warren, su plataforma de inversiones. Esta expansión brasileña está sujeta a la aprobación del Banco Central de Brasil. En Argentina, los fondos se enfocarán en ampliar la oferta de productos y servicios financieros, con un especial énfasis en la implementación de inteligencia artificial. Este esfuerzo complementa la adquisición de Banco Voii, completada en 2026, para integrar inversiones, cuentas, ahorro y financiamiento.

Declaraciones de los fundadores y perspectivas

Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos, señaló que la convicción inicial de construir un banco de inversión digital de clase mundial desde Argentina se ha convertido en realidad. Mindlin destacó que la llegada de Kaskez, respaldada por figuras como las de Nubank y Mercado Libre, es un reconocimiento al equipo y al potencial de la plataforma. Ariel Sbdar, CEO y cofundador, añadió que el objetivo es democratizar el acceso a herramientas financieras que antes estaban reservadas para unos pocos, buscando ahora acelerar el desarrollo del banco más importante de la región desde su base en Argentina.

Impacto en el mercado financiero argentino

La operación representa un hito también para Kaskez, al tratarse de su primera gran inversión en una compañía cuyo negocio se concentra principalmente en Argentina. Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaskez, expresó que Cocos demuestra que es posible construir compañías tecnológicas rentables con ambición regional. La firma cree que la combinación de una ejecución extraordinaria, tecnología propia y un profundo conocimiento del mercado local posiciona a Cocos como uno de los grandes jugadores financieros de América Latina.