Coco Sily y el perrito que se escapó de la radio

La historia de un perro que se asustó en medio de la tormenta y se metió en los estudios de la radio, y la inesperada conexión entre Delfina Sciannamea y Jorge, del barrio de Coghlan, para devolverlo a su dueño.

Coco Sily sorprendió al aire de su programa en Pop Radio, al contar la inesperada historia de un perro viejito que apareció en los estudios de la radio en medio de la fuerte tormenta que azotó la ciudad esta semana.

Asustado por la lluvia y los truenos, el animal ingresó solo al edificio en busca de refugio. Con la tormenta que se desarrolló, un perrito viejito se asustó y se metió adentro de la radio, no tiene collar, un dato de que no tiene dueño. Fue entonces cuando Delfina Sciannamea, compañera de la radio, decidió dar un paso al frente y ofrecerse para adoptarlo.

Me voy con perro, anunció emocionada, mientras en el estudio comenzaban a proponer nombres como Cartucho, Pocho y Corbata. Coco, entre risas, lanzó otra opción: Como nombre me gusta Feinmann, no Eduardo, sino Feinmann.

Sin embargo, la historia dio un inesperado giro. Delfina llevó al perro a su casa con la idea de cuidarlo mientras aparecía algún dueño o decidía adoptarlo definitivamente, pero el animal se escapó. Aunque logró encontrarlo nuevamente, estaba asustado y volvió a desaparecer.

Finalmente, este viernes Delfina contó que un hombre llamado Jorge, del barrio de Coghlan, se comunicó con ella para contarle que el perro era suyo y acordaron que el próximo lunes concretarán un encuentro para que el perro sea devuelto a su dueño. Hace varios meses, Coco Sily vivió el peor fin de semana de su vida. Así lo describió al aire de su programa radial, cuando relató que tuvo que ir al hospital por una diverticulitis.

El médico le recomendó que fuera a atenderse de inmediato, pero en la guardia sucedió lo inesperado. Tras pasar por el laboratorio, se acercaron a hablarle de forma seria y alarmante. Te vamos a sacar la canalización, le dijeron, y por poco se desmaya. Poco después, pero con la angustia a flor de piel, un joven médico pronunció una frase milagrosa para Sily: todo se trataba de un error. Te vamos a sacar la canalización, leyeron mal los análisis





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