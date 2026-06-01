Cocinero propone una alternativa a la tradicional receta de albóndigas

El cocinero José Andrés ha desafiado a los hogares a preparar una alternativa a las albóndigas tradicionales, combinando ingredientes poco habituales y creando una receta llamada ‘mar y montaña’.

El cocinero aseguró que la preparación habitual se puede sofisticar para aquellos paladares más distinguidos: una opción es integrar ingredientes poco habituales.puso todo patas para arriba tras cuestionar uno de los grandes clásicos de los hogares.

El carismático cocinero demostró que existe una vía alternativa más allá de: el especialista propuso sustituir la fórmula convencional por una combinación llamada ‘mar y montaña’, que resulta ser una bomba de sabor. El secreto de la receta, tal y como comentó, reside en el sofrito y no tanto en el tomate. Para ello, a menudo decide utilizar ingredientes.

La original propuesta busca recuperar una tradición histórica de la península ibérica que fusiona los ingredientes de mar con los elementos cárnicos dentro de una misma cazuela





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