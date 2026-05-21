Cocina: Cómo aprovechar las capas externas de la cebolla para preparar condimentos caseros

Este método casero permite sumar sabor a distintas comidas sin gastar dinero extra. Las capas externas de la cebolla, aún secas, pueden aprovecharse perfectamente en recetas caseras.

Durante los últimos meses, comenzó a viralizarse un método casero que permite sumar sabor a distintas comidas sin gastar dinero extra. Especialistas en cocina y aprovechamiento de alimentos explican que las capas externas de la cebolla, aún secas, pueden aprovecharse perfectamente en recetas caseras.

Aunque suelen terminar en la basura, las capas externas de la cebolla pueden ser utilizadas desde hace años para preparar condimentos caseros. Este condimento no requiere de ingredientes ni agregados especiales, solo triturar las cáscaras hasta obtener un polvo fino, que recuerda a ciertas especias industriales, pero de forma completamente casera. Durante los últimos años, creció muchísimo la tendencia de utilizar la mayor cantidad posible de cada ingrediente.

Especialistas remarcan que muchas partes consideradas ‘desecho’, como cáscaras, hojas o tallos, todavía pueden ser utilizadas para preparar caldos, infusiones, condimentos y mezclas caseras





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