Coad convoca paro en UNR: no habrá clases del 18 al 21 de noviembre

La Coad impulsa cese de actividades en la UNR por incumplimiento de la Ley de Financiamiento y reclamo salarial. La medida abarca desde el 18 hasta el 21 de noviembre.

La Corriente Democrática de la Educación Superior ( Coad) ha confirmado la implementación de un nuevo cese de actividades en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), lo que implicará la suspensión total de clases durante la próxima semana. Esta medida de fuerza, programada para iniciarse el próximo lunes y extenderse hasta el sábado 21 de noviembre, responde al incumplimiento reiterado de la normativa nacional que regula el financiamiento del sector educativo superior.

Detalles del Cese de Actividades

La suspensión de clases afectará a todas las facultades de la institución pública rosarina durante el lapso comprendido entre el lunes y el sábado 21 de noviembre. La decisión busca visibilizar la urgencia de regular la situación financiera de la universidad y hacer frente a la crisis salarial que atraviesan los docentes. Durante estos días, se mantendrá un calendario de actividades para protestar y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las autoridades nacionales.

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Reclamo Salarial y Poder Adquisitivo

El sindicato liderado por Federico Gayoso exige una recomposición inmediata del 32 por ciento en los salarios del personal docente. Este ajuste es requerido para restaurar el poder adquisitivo al nivel registrado en noviembre de 2023, tal como lo establece la legislación vigente. Los docentes argumentan que la falta de esta medida los mantiene por debajo de la línea de pobreza y dificulta seriamente el desarrollo de sus labores académicas.

Crisis Presupuestaria y Ley de Financiamiento

Federico Gayoso, secretario general de Coad, calificó al proyecto de presupuesto nacional de una sentencia negativa para el funcionamiento del sistema universitario en el próximo año. La propuesta gubernamental destina apenas el 0,14 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para el sector universitario, una cifra insuficiente para sostener la actividad académica. Gayoso denunció que, pese a más de un año de vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y múltiples fallos judiciales, el gobierno continúa operando fuera del marco legal.

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Cabildo Abierto en Rosario

Como parte de la estrategia de movilización, se convocará un Cabildo Abierto el viernes próximo en la plaza San Martín de Rosario. Este encuentro estará abierto a la participación de organizaciones sindicales, movimientos sociales, centros de estudiantes y otras agrupaciones ciudadanas. El objetivo del evento es iniciar una discusión colectiva sobre el modelo de país y establecer un programa conjunto que defienda los sectores afectados por las políticas actuales.

Impacto en la Comunidad Universitaria

La situación en la UNR refleja una tendencia nacional de vaciamiento del sistema científico y educativo que se ha profundizado durante tres años. La crisis no solo agrava los salarios, sino que también deteriora las condiciones presupuestarias básicas para la docencia e investigación. La comunidad universitaria insiste en que la lucha continuará con fuerza durante el cierre de año, considerándola fundamental para garantizar la dignidad y la viabilidad institucional.