CNV suspende nuevos fondos de inversión con alta exposición a activos del exterior

La Comisión Nacional de Valores suspende temporalmente la autorización de nuevos fondos comunes de inversión abiertos para inversores calificados que tengan más del 25% de su patrimonio en activos externos, mediante la Resolución General 1153.

La Comisión Nacional de Valores ( CNV ) de Argentina publicó la Resolución General 1153 en el Boletín Oficial, mediante la cual suspende temporalmente la autorización para la constitución de nuevos Fondos Comunes de Inversión (FCI) Abiertos destinados exclusivamente a inversores calificados.

La medida aplica específicamente a aquellos fondos que, según sus reglamentos de gestión, destinen más del 25% de su patrimonio neto a activos emitidos y negociados en el exterior. Esta decisión también alcanza a las emisiones de Obligaciones Negociables, acciones, fideicomisos y Fondos Comunes de Inversión abiertos y cerrados, en el marco de una reformulación del esquema de trabajo del organismo regulador.

La CNV busca evitar que continúe creciendo el volumen administrado por fondos con elevada exposición a activos internacionales hasta completar un análisis exhaustivo sobre su tratamiento fiscal y su impacto en el mercado de capitales argentino. La norma implica un endurecimiento transitorio respecto de la flexibilización que el organismo había introducido en los últimos años.

La CNV había exceptuado de ciertos límites a los fondos denominados en moneda extranjera que invertían exclusivamente en instrumentos emitidos y negociados en Argentina, con el objetivo de fortalecer el financiamiento del mercado local. Sin embargo, el crecimiento de los fondos con exposición externa generó preocupación sobre posibles efectos en la estabilidad del mercado cambiario y la fuga de capitales.

La suspensión también se enmarca en la nueva desregulación implementada, que buscaba dar un acceso más ágil al mercado de capitales con una notable reducción de trámites, pero que ahora se ve parcialmente revertida. Quedan exceptuados los fondos ya existentes, aunque no se permitirán modificaciones reglamentarias que transformen fondos existentes en vehículos con alta exposición externa.

La CNV dejará de aprobar la constitución de nuevos vehículos con esas características y tampoco permitirá modificaciones que conviertan fondos actuales en instrumentos con más del 25% en activos del exterior. La medida afecta también a fideicomisos financieros y obligaciones negociables, lo que indica un enfoque integral. Esta suspensión se mantendrá hasta que se complete el análisis sobre el tratamiento fiscal y el impacto en el mercado de capitales argentino.

La decisión ha sido recibida con expectativa por analistas financieros, quienes consideran que podría afectar el flujo de capitales hacia el exterior y redirigir inversiones hacia activos locales. Sin embargo, advierten que también podría generar incertidumbre entre los inversores institucionales que buscan diversificación geográfica. El contexto económico argentino, caracterizado por restricciones cambiarias y elevada inflación, hace que la fuga de capitales sea una preocupación constante.

La resolución 1153 busca fortalecer el financiamiento interno y evitar la dependencia excesiva de activos externos en fondos de inversión. Mientras tanto, el mercado de capitales argentino deberá ajustarse a esta nueva normativa, en espera de que el regulador defina nuevas reglas claras para este tipo de inversiones.

La CNV no ha especificado la duración de la suspensión, pero se espera que el análisis concluya en los próximos meses, manteniendo un diálogo con los actores del mercado para ajustar la normativa de manera consensuada





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