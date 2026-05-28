CNV elimina límites de endosos en cheques electrónicos y restablece control de pagos diarios

La Comisión Nacional de Valores revisó la normativa de cheques electrónicos, eliminando la restricción de endosos ilimitados pero imponiendo un máximo de dos pagos diarios y aclarando su impacto tributario.

A principios de mayo el organismo regulador del mercado de capitales emitió la Resolución General 1139, publicada en el Boletín Oficial el 14 de mayo, con el objetivo de eliminar la restricción que prohibía a las entidades realizar endosos ilimitados sobre cheques electrónicos .

Con esta medida se pretendía facilitar la trazabilidad tanto en la recepción como en la entrega del instrumento, sin que existieran límites en la cantidad de veces que un mismo cheque pudiera ser transferido a terceros. La normativa, sin embargo, no contempló de manera exhaustiva las consecuencias fiscales de esa liberalización, lo que abrió la puerta a prácticas que buscaban evadir la carga impositiva asociada a la operatividad bancaria tradicional.

Ante la proliferación de empresas que comenzaron a utilizar los cheques electrónicos como una herramienta de tesorería para desplazar sus cobros y pagos, sustituyendo la cuenta bancaria por la cuenta comitente de una ALyC, la Comisión Nacional de Valores (CNV) tuvo que intervenir nuevamente. La Resolución General 1141 restableció un límite máximo de dos transacciones diarias por cheque, manteniendo la garantía de trazabilidad pero reintroduciendo un control que buscaba frenar el uso indiscriminado del endoso sin restricciones.

Al mismo tiempo, la CNV puntualizó que la normativa no modificaba el marco tributario vigente, lo que dejó claro que los endosos continuarán estando exentos del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, siempre y cuando no se conviertan en una operación directa de transferencia de fondos. El especialista en derecho tributario, García, explicó que la doctrina subyacente ya había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia, la cual ha sostenido en reiteradas oportunidades que los depósitos en efectivo realizados en cuentas de terceros -por ejemplo, proveedores- no constituyen una base imponible para el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

En consecuencia, una empresa que canaliza sus cobros de clientes y sus pagos a proveedores a través de su cuenta comitente en una ALyC, actuando como sustituto de la cuenta bancaria tradicional, encaja perfectamente dentro de esa exención. No obstante, García advirtió que la operación de endoso de cheque sigue estando exenta del tributo, pero que la simple transferencia de fondos sí está sujeta a una alícuota del 1,2 % (0,6 % por depósitos y 0,6 % por retiros).

Esta regulación afecta también a los monotributistas, que deben estar atentos a la manera en que estructuran sus flujos de efectivo para evitar incurrir en pagos indebidos. La Comisión, por su parte, continúa vigilando la evolución del mercado y podría introducir nuevas medidas si se detectan prácticas que vulneren la equidad tributaria y la estabilidad del sistema financiero





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cheques Electrónicos Endosos Ilimitados CNV Impuestos Financieros Alyc

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nacional vs. Coquimbo Unido en vivo: cómo verlo, horario y TVNacional y Coquimbo Unido se enfrentarán por Copa Libertadores el martes 26 de mayo. El partido se jugará a las 21:30hs. y se televisará por Disney+ Premium. Seguilo en vivo.

Read more »

Mirtha Legrand en cadena nacional: la propuesta por su centenarioImpulsaron una idea que rápidamente despertó entusiasmo entre fanáticos de la televisión: que todos los canales de aire se unan para homenajear a Mirtha Legrand.

Read more »

Anuncian un programa nacional para unificar la atención del ACV en hospitales públicosLa iniciativa comenzará como prueba piloto en cuatro hospitales nacionales, con un protocolo unificado y herramientas digitales para reducir los tiempos de atención y mejorar el acceso a tratamientos en una de las principales causas de muerte

Read more »

Estudiantes decidieron tomar el Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini por el financiamiento universitarioLos jóvenes reclaman que el Gobierno gire los fondos para las universidades nacional. La medida de fuerza inicia a las 22:15hs de este martes.

Read more »