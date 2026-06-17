CNV deroga el Criterio N°99 y permite vender dólares con financiamiento en pesos

La Comisión Nacional de Valores oficializó la Resolución General N°1152, que elimina la restricción que impedía a las sociedades de bolsa vender valores en dólares si mantenían cauciones en pesos. La medida busca flexibilizar el mercado de capitales en un contexto de menor volatilidad cambiaria.

La Comisión Nacional de Valores ( CNV ) oficializó este miércoles la Resolución General N°1152, que deroga el Criterio Interpretativo N°99, una normativa que había sido implementada en septiembre de 2025 en plena tensión cambiaria.

La medida permite a los intermediarios financieros vender valores negociables en dólares aunque mantengan financiamiento en pesos, flexibilizando las restricciones que se habían impuesto para evitar presiones sobre las cotizaciones del dólar. El presidente de la CNV, Roberto Silva, explicó que la resolución forma parte del proceso de normalización y flexibilización del mercado de capitales, y que el contexto económico y financiero actual permite desarmar controles que el año pasado eran necesarios.

El Criterio N°99 había sido emitido en un momento de máxima volatilidad cambiaria, tras las elecciones legislativas. Su objetivo era evitar un mecanismo específico de arbitraje: los operadores se apalancaban en pesos mediante cauciones a tasas baratas y luego compraban bonos en moneda extranjera, presionando al alza los dólares financieros.

La normativa original prohibía a las sociedades de bolsa vender bonos o acciones en dólares si mantenían posiciones tomadoras en cauciones, incluso cuando esas operaciones formaban parte de su cartera propia. Sin embargo, la redacción generó confusión, y la CNV tuvo que aclarar urgentemente que la restricción aplicaba solo a la cartera propia financiada en pesos, sin afectar a los clientes ni al stock de bonos previos.

Ahora, nueve meses después, con la brecha cambiaria contenida y el mercado en calma, la CNV derogó el Criterio N°99 y estableció nuevas excepciones. Los intermediarios pueden vender activos en dólares durante la rueda si cierran la posición antes del final del día, y también pueden recomponer su posición en moneda extranjera con un tope del 15% de su patrimonio neto, una vez descontado el patrimonio mínimo regulatorio.

Este límite estará sujeto a un tope diario de volumen, aunque la resolución no especifica el monto exacto. Silva destacó que se clarificaron las excepciones existentes y se agregaron nuevos supuestos para no afectar las operaciones de los agentes. La decisión marca un cambio significativo en la regulación del mercado de capitales argentino. Durante la crisis de 2025, la CNV había buscado frenar el arbitraje que presionaba al dólar, pero ahora considera que las condiciones permiten flexibilizar.

Las sociedades de bolsa recuperan margen operativo, lo que podría aumentar la liquidez y reducir los costos de financiamiento. Sin embargo, algunos analistas advierten que la medida podría generar nuevas presiones si la demanda de dólares se incrementa. La CNV confía en que la calma cambiaria actual y la supervisión continua evitarán desequilibrios. La resolución también simplifica el marco normativo, eliminando criterios que habían generado dudas entre los inversores.

En resumen, la derogación del Criterio N°99 representa un paso hacia la normalización del mercado de capitales, permitiendo a los intermediarios operar con mayor libertad. La CNV justifica la medida en el actual contexto de estabilidad, pero mantiene mecanismos de control como los topes al 15% del patrimonio neto. El impacto se verá en los próximos días, cuando los agentes ajusten sus estrategias.

La decisión fue recibida con optimismo por parte de las sociedades de bolsa, que ven una oportunidad para mejorar su rentabilidad. No obstante, el mercado seguirá atento a posibles efectos sobre los dólares financieros





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