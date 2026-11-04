CNV autoriza ETFs a fondos institucionales y Merval gana liquidez

La CNV aprobó que fondos comunes y aseguradoras inviertan hasta el 25% en el ETF Merval gestionado por gForce, ampliando la liquidez del mercado de capitales local.

La Comisión Nacional de Valores ( CNV) aprobó oficialmente la incorporación de fondos institucionales al mercado de Fondos Comunes de Inversión Abiertos que replican índices ( FCIA ETF). Esta resolución regulatoria permite que los fondos de inversión y las aseguradoras destinen hasta el 25% de su patrimonio hacia estos instrumentos. La medida tiene un impacto directo en el primer ETF local, el cual replica el índice Merval y es administrado por Galicia Asset Management a través de su marca gForce.

Este instrumento comenzó a negociarse en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA) bajo el ticker MERV. Hasta este momento, la participación de estas acciones líderes se limitaba principalmente a inversores minoristas y a fondos comunes de inversión abiertos (FCIA) tradicionales. La nueva normativa cierra una brecha histórica al permitir que los grandes gestores de capitales utilicen este vehículo como parte de sus carteras estratégicas.

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Mecanismo de inversión institucional en ETFs

La resolución establece las condiciones prudenciales para que los fondos comunes de inversión puedan adquirir cuotapartes de estos ETFs. Este mecanismo facilita que el capital institucional fluya hacia un instrumento que ofrece diversificación eficiente y alto nivel de transparencia. La valuación en tiempo real del activo y sus menores costos operativos representan ventajas estructurales frente a la compra individual de las 19 acciones que componen el índice.

Además de los ETFs, la CNV introdujo cambios relacionados con los Fondos Comunes de Inversión Cerrados de Créditos (FCICC). Estos fondos pueden ser adquiridos por los FCIA hasta por el 20% de su patrimonio neto. La autorización exige que los FCICC cuenten con una calificación de riesgo 'AA' en escala nacional. Esta disposición busca fomentar la estructuración y movilización de carteras crediticias para diversos sectores productivos.

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Posiciones y estrategias de los actores del mercado

Claudio Silva, presidente de la CNV, destacó que la innovación regulatoria debe traducirse en un mercado de capitales con mayor capacidad para acompañar el crecimiento económico. Según su análisis, la incorporación de los ETFs fortalece la liquidez y facilita la canalización del ahorro hacia la economía real. La autoridad supervisora considera que estas herramientas promueven una gestión más eficiente de los fondos y amplían las oportunidades de inversión disponibles.

Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA, subrayó que el lanzamiento del ETF Merval fue un desafío para lograr su negociación, post-negociación y custodia en el país. La empresa bursátil indica que este paso sienta las bases para la incorporación de nuevas categorías de productos. Las fuentes de BYMA apuntan a crear nuevos índices, como el Panel General o de acciones energéticas y financieras.

Impacto real y futuro del mercado de capitales

La llegada de un ETF basado en un índice de acciones locales incorpora una alternativa utilizada ampliamente en los mercados internacionales. El objetivo estratégico es tratar de repatriar al mercado de capitales a la Argentina, ya que el 80% de las operaciones de activos argentinos se realizan con ADR desde el exterior. La meta es que se opere más volumen de forma local, siguiendo el ejemplo de economías como Brasil.

El primer ETF local amplía las alternativas para los inversores y contribuye al desarrollo de un mercado que genere nuevas oportunidades para el país. La autorización de la CNV abre la puerta para el lanzamiento de nuevas alternativas de ETFs argentinos. Se espera que esta iniciativa atraiga capital institucional y fortalezca la infraestructura del mercado de capitales argentino a mediano plazo.