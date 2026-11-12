Club Tenerife asume gastos de hija de Jesús de Miguel hasta los 18 años

El Club Deportivo Tenerife asegura el apoyo económico a la hija de Jesús de Miguel hasta su mayoría de edad. Se detalla la situación del futbolista y la postura institucional.

El Club Deportivo Tenerife ha anunciado una medida de apoyo extraordinaria para la familia del futbolista Jesús de Miguel, quien falleció trágicamente. La entidad blanquiazul asume la responsabilidad total de cubrir los gastos de manutención de la hija menor del jugador hasta que ella alcance la mayoría de edad a los 18 años.

Apoyo económico a la hija del futbolista fallecido

Esta decisión refleja el compromiso institucional de la entidad de Tenerife de no dejar atrás a los seres queridos del jugador en un momento de profunda dolor. La institución ha priorizado la protección de la menor, garantizando que sus necesidades básicas y futuras sean atendidas financieramente por el club, independientemente de la incertidumbre que rodea el futuro deportivo del resto del equipo.

Also read Revelaron que un famoso futbolista donó 10 mil euros para la familia de Jesús de Miguel

Situación actual de Jesús de Miguel y su entorno

Jesús de Miguel continúa afectado profundamente por la pérdida y aún no existe una fecha definida para su regreso a la vida normal. Se encuentra acompañado en todo momento por su familia, su pareja y un círculo cercano de amigos que le brindan contención emocional. La institución mantiene contacto constante con él, pero su prioridad absoluta es respetar su intimidad y evitar cualquier tipo de presión mediática o deportiva durante este periodo crítico.

Postura del club sobre la continuidad deportiva

El cuerpo técnico y la dirección del Tenerife han reiterado que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre el futuro de Jesús de Miguel en el terreno de juego. Jorge Manso, representante de la institución, ha cuestionado las informaciones que circulan sobre un posible retiro anticipado del futbolista, pidiendo prudencia y respeto. El equipo insiste en que se debe dar espacio al jugador para que tome sus propias decisiones cuando se sienta preparado, sin imposiciones externas.

Advertisement

Sanción pendiente y resolución del Comité

La situación del jugador sigue pendiente de la resolución del Comité de Disciplina, el cual determinará la sanción que podría recibir Jesús de Miguel por los incidentes relacionados con su fallecimiento. Esta espera jurídica influye directamente en la toma de decisiones sobre su continuidad. Manso ha dejado claro que el club no desea precipitar ningún anuncio mientras no se conozca el veredicto final, manteniendo una postura de espera activa pero cautelosa.

Apoyo integral y condolencias oficiales

Más allá de las cuestiones deportivas y disciplinarias, el mensaje central del Club Tenerife es de solidaridad humana. Jorge Manso ha destacado que el apoyo a Jesús de Miguel debe entenderse primero desde una perspectiva humana, no solo como jugador de un equipo. El club ha extendido sus condolencias oficiales a los padres, la pareja y la hija de Jesús de Miguel, asegurando que su bienestar es la máxima prioridad mientras atraviesan esta situación trágica y compleja.