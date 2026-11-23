Club Olimpia gana el Clausura 2026 con victoria 2 a 1 sobre Sportivo Trinidense, asegurando su puesto en la Copa Libertadores 2027 con 45 puntos en la tabla.

El Club Olimpia se proclamó campeón absoluto del torneo Clausura 2026 tras vencer por un marcador de 2 a 1 al Sportivo Trinidense en un encuentro decisivo del fútbol paraguayo. Este triunfo consolidó al equipo franjeado como el ganador indiscutible de la fase final, cerrando un ciclo deportivo exitoso que incluye la clasificación automática a la Copa Libertadores 2027. El equipo ya había asegurado su participación en el torneo continental continental al haber ganado anteriormente el torneo Apertura 2026, demostrando una superioridad técnica y táctica durante la temporada.

Rendimiento histórico y tabla de posiciones

Al finalizar la jornada, el Club Olimpia acumuló un total de 45 puntos en 20 partidos disputados, con solo dos fechas restantes por jugarse en el campeonato local. Esta cantidad de puntos lo deja muy por encima del segundo clasificado, el Club Libertad, que suma 36 puntos y queda fuera de la lucha por el título absoluto. La diferencia de nueve puntos en la tabla general refleja la consistencia del equipo durante la competencia, que ha mantenido un nivel alto en todos los frentes.

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La trayectoria del equipo campeón fue marcada por la eficiencia ofensiva y la capacidad de reacción en momentos críticos. El jugador Gabriel Ávalos fue una pieza clave en esta campaña, aportando ocho goles que contribuyeron significativamente al éxito del equipo. Su rendimiento individual se suma al trabajo colectivo del grupo, que ha logrado mantener la racha positiva necesaria para coronarse como el mejor equipo del Clausura 2026 ante la presión de la afición y la exigencia de la liga.

Goles determinantes y factores clave del partido

El partido contra el Sportivo Trinidense presentó un desarrollo dramático que terminó con la victoria del equipo local. El Sportivo Trinidense abrió el marcador gracias a un gol de Alan Morínigo, lo que puso al Club Olimpia en desventaja en el tablero. Sin embargo, el equipo franjeado no se rindió y logró revertir la situación con un golazo de zurda de Esteban Matus, quien igualó la cuenta y devolvió la esperanza al equipo y a su hinchada en el segundo tiempo.

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El segundo gol decisivo, que selló el título, llegó en el minuto de la hora gracias a Bernardo Romeo Benítez, quien definió con precisión para superar la defensa rival. Este gol no solo fue el ganador del partido, sino que también representó el cierre simbólico de una campaña sólida. La reacción del equipo tras quedar abajo en el marcador demostró la fortaleza mental y la calidad técnica que han caracterizado al Club Olimpia a lo largo de este torneo Clausura 2026.

Reconocimientos a Tim Payne y el cuerpo técnico

En medio de los festejos por el título, hubo una ovación especial para Tim Payne, el defensor de Nueva Zelanda que se incorporó al equipo tras la finalización del Mundial. Su presencia y contribución en la defensa han sido valoradas por el cuerpo técnico y la dirigencia, siendo reconocido en el campo de juego por su rendimiento durante la temporada. La ovación reflejó el agradecimiento de la afición y el equipo por su llegada y adaptación al estilo de juego del Club Olimpia.

Por otro lado, el entrenador Vitamina celebró su cuarto título como director técnico, sumando dos copas ganadas en Ecuador y ahora el Apertura 2026 con el Club Olimpia. Su gestión ha sido fundamental para mantener la cohesión del grupo y lograr los objetivos planteados al inicio de la temporada. La capacidad de Vitamina para manejar al plantel y preparar al equipo para partidos decisivos ha sido un pilar en el éxito del Clausura 2026, consolidándolo como una figura clave en la historia reciente del club.

Declaraciones del cuerpo técnico y próximos objetivos

Pablo Sánchez, representante del cuerpo técnico, expresó su orgullo por pertenecer a una institución de la talla del Club Olimpia. En sus declaraciones, destacó la calidad del grupo de jugadores y su profesionalismo, afirmando que el equipo se repuso a derrotas anteriores en la Copa Sudamericana y la Copa Paraguay. La mentalidad del grupo se centró en cumplir propósitos difíciles, demostrando resiliencia y capacidad de adaptación en un calendario competitivo y exigente.

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Sánchez también señaló que, aunque no es posible ganar siempre, el Club Olimpia siempre lo intentará porque el club se la cree. Este compromiso institucional se refleja en la forma en que los jugadores más veteranos están preparando a las nuevas generaciones para el futuro. La visión de largo plazo y la continuidad del proyecto deportivo son elementos que garantizan que el equipo mantenga su nivel competitivo en las próximas temporadas y en los torneos internacionales.

La Copa Libertadores 2027 se ha posicionado como el gran objetivo inmediato para el Club Olimpia. Con la clasificación ya asegurada por el título del Apertura 2026 y el refuerzo del moral tras el Clausura, el equipo se enfoca en prepararse para el desafío continental. La participación en esta competencia representa la continuación del éxito local y la oportunidad de demostrar el nivel del plantel en el escenario sudamericano, donde el Club Olimpia busca reafirmar su estatus como uno de los equipos más fuertes de la región.