Club LA NACION presenta seis beneficios exclusivos para rosarinos y visitantes

Una guía de ofertas que incluye descuentos en gastronomía, combustible, sushi, libros multilingües, alquiler de autos y cuidado de cejas, pensada para disfrutar de Rosario en cualquier momento del día.

Content LAB, la división creativa de LA NACION dedicada a producir contenidos patrocinados para marcas, presenta una guía de ofertas y experiencias para los rosarinos y visitantes que deseen explorar la ciudad a orillas del Paraná.

La propuesta se centra en una selección de seis beneficios que cubren distintos momentos del día, desde el desayuno hasta la vida nocturna, abarcando gastronomía, cultura, movilidad y cuidado personal. Cada propuesta está vinculada a establecimientos con presencia física en Rosario y a servicios que pueden disfrutarse mediante aplicaciones móviles o tarjetas de socio, lo que facilita el acceso a descuentos y ventajas exclusivas.

En el ámbito gastronómico, destaca Bagels & Bagels, una cadena local fundada en 2013 por Lorena Mirón y Gastón Vila, que adaptó la receta neoyorquina del bagel a los sabores argentinos. Sus locales, situados en el emblemático Boulevard Nicasio Oroño 70, ofrecen desayunos tradicionales como el clásico de salmón ahumado, queso crema, rúcula y brie, además de opciones de milanesa y pastrón, todas acompañadas de un 30% de descuento en lubricante sintético en los Boxes de YPF y un 15% en combustible YPF FULL.

La conveniencia se extiende a la carga de combustible premium Infinia, que brinda un 10% de descuento de sábado a lunes cuando se paga mediante la app de YPF, mientras que los Boxes permiten recargar aceite y comprar snacks, sándwiches y bebidas para viajes largos. Para quienes buscan experiencias culinarias orientales, SushiClub, cadena de sushi reconocida a nivel nacional, abre sus puertas hasta las dos de la madrugada los viernes y sábados, ofreciendo una carta que combina rolls clásicos, propuestas vanguardistas, sashimi, nigiris y una cuidada selección de vinos y postres.

La ubicación cercana al centro nocturno rosarino incluye estacionamiento a metros, lo que la convierte en una alternativa ideal para salir después del trabajo. En el sector cultural, la librería SBS, con más de 30 años de trayectoria, brinda acceso a libros en más de veinte idiomas, desde material educativo hasta literatura y diccionarios, atendiendo a estudiantes, docentes e instituciones.

Por último, la empresa de alquiler de vehículos Hertz, con una flota de más de 3.000 unidades que incluye la línea Prestige de alta gama, ofrece reservas 100% en línea, kilometraje libre y seguro sin franquicia, facilitando el desplazamiento tanto dentro de Rosario como por el litoral. Complementando la oferta de cuidado personal, Sólocejas, con tres sucursales en la ciudad, brinda servicios de diseño y laminado de cejas, además de una línea propia de cosméticos para el hogar, garantizando resultados duraderos y naturales.

Todas estas propuestas forman parte del Club LA NACION, que busca enriquecer la vida urbana rosarina mediante descuentos y facilidades que mejoran la experiencia cotidiana de sus usuarios





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