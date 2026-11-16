Club Atlético Belgrano clasificado a fase de grupos de la Copa Libertadores 2027

El Club Atlético Belgrano asegura su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 al ganar el Torneo Apertura 2026, junto a otros destacados equipos continentales.

El Club Atlético Belgrano se ha consolidado como el primer representante de Argentina en la próxima edición de la Copa Libertadores, asegurando un boleto directo a la fase de grupos tras coronarse campeón del Torneo Apertura 2026. Este logro deportivo pone en marcha la composición final del sorteo continental, marcando un hito significativo para la institución cordobesa en el escenario sudamericano. La clasificación de Belgrano se produce en un momento crucial del calendario futbolístico regional, donde la estabilidad en la tabla de posiciones determina no solo el acceso, sino también la ronda inicial de competencia.

Estado actual de los clasificados argentinos

El Club Atlético Belgrano, identificado como Argentina 1 en el sistema de clasificación, inicia su participación directamente en la fase de grupos, lo que le permite evitar las instancias eliminatorias preliminares. Por otro lado, el Club Atlético Argentinos Juniors, aunque tiene garantizada su participación en el torneo, deberá comenzar su campaña desde las fases preliminares, con la posibilidad de ocupar las posiciones Argentina 2, 4, 5 o 6. Esta distinción en el punto de entrada refleja la diferencia entre el campeón de la etapa de apertura y los clasificados por posiciones acumuladas o copas nacionales.

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El Club Atlético Boca Juniors se presenta como un actor central en la búsqueda de plazas adicionales, con la potencialidad de ingresar como Conmebol 2, Argentina 2, 3 o 4. Su posición final dependerá de los resultados de la tabla anual 2026 y de las definiciones en otros certámenes nacionales. Por su parte, el Club Atlético Rosario Central se encuentra en una situación competitiva para ocupar las posiciones Argentina 2, 4 o 5, lo que implicaría una lucha intensa para definir si inicia el torneo en rondas previas o accede a la fase de grupos dependiendo de las clasificaciones finales de sus rivales directos.

Proyección de equipos brasileños y sudamericanos

En el contexto regional, Flamengo y Palmeiras de Brasil ya han asegurado su participación tras sumar los puntos necesarios en el Brasileirao 2026. El Club Atlético Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores 2026, y Flamengo se clasifican como Brasil 1 y Brasil 4 respectivamente, consolidando su estatus en la fase de grupos. Esta situación deja a Cruzeiro con la posibilidad de ocupar las posiciones 3, 4, 5, 6 o 7, dependiendo de su rendimiento restante en el campeonato nacional.

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Un caso particular y delicado es el del Grêmio, que lucha por definir si será Brasil 5 accediendo a la fase de grupos, o Brasil 7 comenzando en las rondas clasificatorias. La clasificación del Grêmio depende de su desempeño en la final de la Copa de Brasil 2026 y de evitar el descenso a la Serie B del Brasileirao 2026. Si Grêmio no logra salvarse del descenso, sus opciones de clasificación se verán severamente limitadas, lo que abre la puerta a otros equipos para reasignar estas plazas.

En Chile, Colo Colo y Coquimbo Unido compiten por posiciones, mientras que en Colombia, Junior y Atlético Nacional buscan asegurar sus lugares. En Ecuador, Independiente del Valle y Macará ya tienen su boleto, con Macará como subcampeón de la Serie A 2026 ocupando Ecuador 2. Universidad Católica, finalista de la Copa Ecuador, disputará las rondas previas como Ecuador 3 o 4. En Paraguay, Olimpia ya está clasificado como Paraguay 1, mientras que Recoleta iniciará desde las rondas preliminares.

Impacto en el mercado y próximos pasos

El formato del torneo se mantendrá con ocho grupos de cuatro equipos, precedidos por tres instancias eliminatorias de clasificación programadas entre el 2 de febrero y el 11 de marzo de 2027. La etapa de grupos comenzará el 6 de abril de 2027, marcando el inicio de una competencia que determinará quién disputará la final. Todavía quedan 22 lugares por completar, lo que mantendrá la tensión en las ligas locales y copas nacionales hasta sus conclusiones.

Los resultados de las distintas ligas y copas nacionales seguirán definiendo las plazas restantes para países como Perú, donde Alianza Lima y Universitario disputan posiciones altas, y Venezuela, donde Metropolitanos ya está en la fase de grupos. Deportivo La Guaira, Carabobo y Deportivo Táchira también buscan asegurar sus lugares en el sorteo. La definición de estos últimos cupos dependerá estrictamente de los puntos acumulados y los resultados de las instancias finales de cada campeonato local en 2026.

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La clasificación de Belgrano representa un alivio financiero y deportivo para el club, al evitar el riesgo de eliminaciones tempranas. La competencia seguirá siendo feroz entre los equipos restantes, con cada partido en las ligas nacionales impactando directamente en la profundidad de la participación en la Copa Libertadores 2027. Los aficionados y analistas siguen de cerca las tablas de posiciones para predecir las sorpresas del sorteo final.