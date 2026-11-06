Cloudshine presenta soluciones de IA en Córdoba Tech Week 2026

Cloudshine mostrará aplicaciones de inteligencia artificial en Córdoba Tech Week 2026 para optimizar atención al cliente y ciberseguridad. Descubre los detalles del evento en el Centro de Convenciones Córdoba.

Cloudshine presentará aplicaciones concretas de inteligencia artificial durante Córdoba Tech Week 2026, un evento que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Centro de Convenciones de Córdoba. Esta iniciativa busca abordar los desafíos compartidos por compañías de todos los tamaños al atender más clientes y agilizar tareas operativas.

Automatización de la Atención al Cliente

Cloudshine demuestra cómo la inteligencia artificial puede gestionar conversaciones por teléfono, WhatsApp y chat para resolver consultas frecuentes sin intervención humana. Estas herramientas pueden consultar información y realizar acciones autorizadas en los sistemas empresariales, derivando casos complejos con su contexto completo cuando se requiere asistencia humana.

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Las empresas enfrentan el reto de absorber mayores volúmenes de actividad sin incrementar proporcionalmente los recursos necesarios. Al implementar estrategias NoOps, las organizaciones reducen las tareas manuales y liberan tiempo para mejorar los servicios al cliente. Este enfoque permite responder a consultas fuera de horario o turnos pendientes de manera eficiente.

Fortalecimiento de la Ciberseguridad

La plataforma utiliza inteligencia artificial para analizar hallazgos de seguridad, distinguiendo problemas válidos de falsos positivos y identificando situaciones que necesitan investigación adicional. Esta herramienta presenta una valoración de cada caso junto con sus motivos, evidencias y acciones sugeridas, con el propósito de reducir el volumen de alertas que deben revisar los equipos especializados.

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Los generadores de alertas de ciberseguridad a menudo crean ruido informativo que dificulta identificar prioridades. Al ampliar la capacidad de análisis de los especialistas, Cloudshine facilita la concentración de esfuerzos en los riesgos más relevantes. Todo este proceso se desarrolla siempre bajo supervisión profesional para garantizar la seguridad integral de la infraestructura.

Análisis de Imágenes y Datos Avanzados

Cloudshine desarrolla soluciones para transformar material visual en información para la toma de decisiones mediante análisis de imágenes captadas por drones. Estas aplicaciones permiten identificar posibles defectos y asistir en inspecciones técnicas, aprovechando la capacidad de la inteligencia artificial para detectar patrones de comportamiento a partir de videos.

En el ámbito deportivo, las herramientas de analítica avanzada facilitan el estudio de sistemas de juego, movimientos y estrategias competitivas. A través de asistentes de IA, es posible explorar estadísticas, investigar patrones y comparar desempeños, utilizando bases de datos que organizan información de partidos, equipos y jugadores.

Implementación Estratégica en Córdoba

La incorporación de inteligencia artificial requiere identificar qué procesos pueden mejorarse y cómo integrar nuevas herramientas a las operaciones existentes. Cloudshine acompaña a pequeñas, medianas y grandes empresas en este proceso, combinando inteligencia artificial, análisis de datos, productos digitales, infraestructura en la nube y ciberseguridad.

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El equipo de Cloudshine presentará estas aplicaciones durante Córdoba Tech Week 2026, permitiendo a los visitantes conocer tecnologías en funcionamiento. Los asistentes podrán conversar con el equipo sobre los desafíos tecnológicos de sus organizaciones, trasladando el debate sobre la IA a situaciones concretas del mundo empresarial.